Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images, AP
02 Nisan 2019 - 12:49,
Dramatik anlar... Schumacher efsanesi Ferrari'ye geri döndü!
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu, tüm sporseverlerin acısı oldu. Alman pilotun dünya zirvesine çıktığı Ferrari markasında ise dramatik bir buluşma gerçekleşti.
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Alpler'de 2013'te geçirdiği kazanın ardından bu yana 6 yıldır komada bulunan Michale Schumacher'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yok.
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Bitkisel hayatta bulunan Alman pilot, İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısındaki evinde 24 saat gözetim altında tutuluyor.
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Schumacher ailesi, onunla ilgili olumlu veya olumsuz bir haberin basında yer almaması için gizliliği maksimum düzeyde tutuluyor. Ailenin bu katı tutumu, ondan haber almak isteyen Schumi hayranları tarafından epey eleştiriliyor.
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Öte yandan pistlerde yeni bir Schumacher fırtınası esmeye başlayacak. Michael Schumacher'in 20 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, geçtiğimiz haftalarda babası gibi bir Ferrari pilotu oldu.
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Küçük Schumi, Bahreyn'de ilk defa bir Ferrari aracına binerek test sürüşü yaptı.
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Formula 2'de ve Formula 3'te kazandığı şampiyonluklar ve başarıların ardından Ferrari, onunla bir anlaşma yapma kararı almıştı. Şu anda Ferrari'nin akademisinde eğitim görüyor.
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"İYİ Kİ O BENİM BABAM"
Yaptığı sürüşün ardından basın mensuplarının karşısına geçen genç sporcu, burada duygusal açıklamalar yaptı:
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"Eğer o olmasaydı buralara gelemezdim. Durup bakıyorum ve 'iyi ki o benim babam' diyorum.
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Ferrari yıldızı Sebastian Vettel ise, Mick'in iyi yerlere geleceğinden emin: "Geçen seneki gelişiminden sonra burada olmayı hak etti. Ona bu işi yapması için gereken esnekliği sağlamalıyız. Onun için kolay değil. Öte yandan buna alışkın..."
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F1 yöneticisi Ross Brawn ise onun zorlukların üstesinden gelecek kapasitede olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
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"Çok sağlam bir aileden geliyor. Micheal'dan edindiği tecrübeler var ve onun yolundan gidebilir"
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"Çok heyecan verici bir durum. Onda Michael'i kuvvetli bir şekilde görüyorum. Öte yandan insanlar pistte ondan yüksek beklenti çinde olabilir; bu da onda suni bir baskı yaratabilir."
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Michael Schumacher, 2006'ya kadar Ferrari ile çalıştı. 2010'da piste dönen Alman pilot, 2 sene Mercedes adına yarıştı...
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Michael Schumacher'in sporculuk yaşamına dair arşiv görüntüleri...