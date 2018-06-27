Dört büyüklerden ayrılması muhtemel oyuncular

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dört büyükler yeni sezon önce kadrolarını yenileme çalışmalarını sürdürürken, bazı oyuncularla da yolları ayırmak isteyecekler.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 32
O oyuncuların kimler olabileceğini sizler için derledik. İşte o liste:
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 32
Dört büyükler yeni sezon önce kadrolarını yenileme çalışmalarını sürdürürken, bazı oyuncularla da yolları ayırmak isteyecekler. O oyuncuların kimler olabileceğini sizler için derledik.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Tarık Çamdal | Galatasaray | Gitme ihtimali: 5/5
Galatasaray'a geldiği günden beri hiç katkı veremeyen ve şampiyonluk kutlamalarında dahi ıslıklanan bir oyuncunun takımda kalma şansı herhalde yoktur.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 32
Younes Belhanda | Galatasaray | Gitme ihtimali: 3/5
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in halefi olunca, varlığı hep tartışma konusu oldu. Talipleri olduğu söyleniyor, takımda satılma olasılığı olan oyunculardan biri.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 32
Garry Rodrigues | Galatasaray | Gitme ihtimali: 5/5
FFP kıskacı altında olan ve oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Galatasaray'dan ayrılması en olası oyuncu olarak görünüyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Bafetimbi Gomis | Galatasaray | Gitme ihtimali: 3/5
Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Fransız golcünün talipleri olduğu ve satılabileceği söyleniyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Carlos Kameni | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 5/5
Beklentilerin çok altında bir sezon geçirdi. Volkan Demirel'in de kalacağı söyleniyor. Genç bir takım kurulacakken, iki 30 yaş üstü kaleci biraz absürt olur.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 32
İsmail Köybaşı | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 4/5
Phillip Cocu'nun sisteminde bekler büyük öneme sahip. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de bu pozisyonda bir revizyona gitmesi oldukça olası. Hasan Ali Kaldırım'ın daha iyi bir sezon geçirdiği düşünülürse, gözden çıkarılacak isim belli gibi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Mauricio Isla | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 5/5
Sezonun ikinci yarısında formayı tamamen Şener Özbayraklı'ya kaptırdı. İyi bir futbolcu olsa da takım uyum sağlayamadı. İtalya'ya döneceği konuşuluyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 32
Mehmet Topal | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 4/5
Phillip Cocu'nun takımlarında orta saha oyuncularından dinamik olmaları beklenir. Mehmet Topal ise mevcut fizik durumuyla bu görüntüden hayli uzakta gibi. Dolayısıyla yolların ayrılması olası görünüyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
11 / 32
Ozan Tufan | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 3/5
Geçtiğimiz sezonu kayıp olarak geçirdi. Mental olarak ne durumda olduğu bilinmez. Ama hazırlık kampında Cocu'nun da gözüne giremezse, kredisinin kalmadığı kesin.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
12 / 32
Mathieu Valbuena | Fenerbahçe | Gitme ihtimali: 3/5
Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmamıştı. Phillip Cocu'nun ona olan bakış açısı önemli olacak. Ama Cocu da onbirde düşünmezse, takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
13 / 32
Domagoj Vida | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 3/5
Devre arasında takıma katıldığı için geçtiğimiz sezon çok uyumlu bir görüntü sergileyemedi. Ama kalması halinde önümüzdeki sezon Pepe'yle bir uyum yakalayabilir. Yine de Premier Lig'den teklifler olduğu söyleniyor. İyi bir teklif gelmesi halinde, Fikret Orman'ın reddetmesi çok düşük bir ihtimal.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
14 / 32
Pepe | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 3/5
Çin'den ciddi teklifler aldığı iddia ediliyor. Haberler doğruysa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve maaş yükünü azaltmayı amaçlayan Beşiktaş, en pahalı oyuncusunu iyi bir bonservisle elden çıkarmak isteyebilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
15 / 32
Tolgay Arslan | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 2/5
Talisca da gitmişken ve yeri henüz dolmamışken, Tolgay'ın takımdan ayrılması çok olası görünmüyor. Ama iyi bir teklif gelirse, neden olmasın?
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
16 / 32
Veli Kavlak | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 5/5
Sahi, Beşiktaş'ın böyle bir futbolcusu vardı değil mi? Maaş yükünü azaltmak isteyen Beşiktaş'ın yıllardır faydalanamadığı oyuncusuna boş yere maaş ödemek istemez herhalde. Bir orta yol bulunup yollar ayrılır.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
17 / 32
Jeremain Lens | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 2/5
Çok kötü bir sezon geçiren Lens'i Şenol Güneş önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyebilir. Ama bu kadar kötü sezon geçiren bir oyuncuyu hangi takım almak ister? Orası da soru işareti.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
18 / 32
Ricardo Quaresma | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 4/5
Her ne kadar takımın vazgeçilmezi gibi görünse de yaşı 35'e geldi. Çin'den talipleri olduğu konuşuluyor. Dünya Kupası'nda da muhteşem bir gol atmışken, iyi bir teklif gelebilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
19 / 32
Alvaro Negredo | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 4/5
Beklentilerin bu kadar altında kalmışken, Beşiktaş yönetimi 4.5 milyon euro'luk yıllık ücretinden kurtulmak isteyecektir. Ama gönderebileceği bir takım bulabilirler mi? İşte bütün mesele bu.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
20 / 32
Vagner Love | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 5/5
Beşiktaş'a çok büyük beklentilerle gelse de performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yaz döneminde Brezilya'ya dönmesi oldukça olası görünüyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
21 / 32
Mustafa Pektemek | Beşiktaş | Gitme ihtimali: 3/5
Sezon boyunca çok az oynayabildi. Sonradan girdiği bazı maçlarda katkı verse de bu Beşiktaş için yeterli değil. Uygu
Maaş yükünü azaltıp, yeniden öze dönmeyi planlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gibi genç bir yetenek de varken, Esteban'ın yedek kulübesinde oturması çok anlamsız olur. Çok büyük ihtimalle gönderilecek.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
23 / 32
Juraj Kucka | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 4/5
Trabzonspor'da beklentilerin çok altında bir performans gösterdi. Aldığı yüksek maaş da gelecek sezon takımda kalmasının önünde büyük bir engel olarak duruyor. İtalya'ya dönebileceği konuşuluyor, büyük olasılıkla da öyle olur.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
24 / 32
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 2/5
Avrupa'dan tekliflerin olduğu söylense de henüz kulübe ulaşmış bir resmi teklif yok gibi. Genç bir takım kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi de çok iyi bir teklif gelmemesi halinde Abdülkadir'i zor bırakır.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
25 / 32
Yusuf Yazıcı | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 2/5
Abdülkadir için yazdıklarımız onun için de geçerli. Takımdan ayrılması için kulübe çok iyi bir teklifin ulaşması gerek.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
26 / 32
Jose Ernesto Sosa | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 4/5
Trabzonspor'a hiç uyum sağlayamadı. Çok yüksek de bir maaş alıyor. Büyük ihtimalle yollar ayrılacaktır.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
27 / 32
Matus Bero | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 4/5
Büyük beklentilerle gelmişti ama hiçbir varlık gösteremedi. Önümüzdeki sezonki planlamada kendisine bir yer bulabilmesi zor görünüyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
28 / 32
Olcay Şahan | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 3/5
Trabzonspor'dan ayrılmak istediği konuşuluyor. Uygun şartlar oluşursa önümüzdeki sezon takımda olmayabilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
29 / 32
Burak Yılmaz | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 4/5
Kulüple son zamanlarda ciddi tartışmalar yaşadı. Yüksek bir maaş alıyor. İstanbul kulüplerinden gördüğü ilgiyi de hesaba katarsak, ayrılması yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
30 / 32
Dame N'Doye | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 4/5
Büyük beklentilerle geldi, ama gol sayısı çok düşük kaldı. Önümüzdeki sezon takımda yer alması hayli düşük bir ihtimal.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
31 / 32
Hugo Rodallega | Trabzonspor | Gitme ihtimali: 5/5
Akhisarspor'daki performansının çok altında kaldı. Ne Ersun Yanal'ın ne de Rıza Çalımbay'ın gözüne girebildi. Ünal Karaman'ın genç takımında kendisine yer bulabilmesi çok zor. (Goal)