Dönüşte Fatih Terim gerginliği: 'Görüyorum ki...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, rakibi karşısında deplasmanda üst üste üçüncü kez kaybeden sarı-kırmızılılar bu sezon ki ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı. İşte dönüşte yaşananlar...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, rakibi karşısında deplasmanda üst üste üçüncü kez kaybeden sarı-kırmızılılar bu sezon ki ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı. İşte dönüşte yaşananlar...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Takımının Trabzon deplasmanında yenilmesinden çok ezilmesine sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, İstanbul’a dönüşte çok gergindi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Oyuncularına serzenişte bulunan Terim’in, “Şampiyon takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok. 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak. Ama hala nerede olduklarını anlamayan kişiler görüyorum. Bu oyun bize yakışmadı. Buradan mağlup ayrılabiliriz ama başımız dik dönmeliydik” şeklinde konuştuğu öğrenildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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BELHANDA'YA SERT UYARI
Galatasaray'ın 4-0 mağlup olduğu Trabzonspor maçında takımı 2-0 gerideyken Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart gören Younes Belhanda’ya tepkiler sürüyor. Sosyal medya üzerinden istenmeyen adam ilan edilen Faslı yıldız, teknik direktör Fatih Terim’den de fırçayı yedi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Maç sonrasında açıklamalar yapan Terim, "Belhanda'nın her maç çok tembih etmemize rağmen bireysel oyunun yanına bir de sorumsuz bir kırmızı kart eklenmesi bizi daha da zor duruma düşürdü. Galatasaray takımı 2-0'ın altından da kalkabilir ama 10 kişi kaldıktan sonrası çok zor tabii." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Adeta bilerek oyundan atılan Belhanda’ya çok kızgın olan İmparator’un, “Beni hayal kırıklığına uğrattın... 2-0 gerideyken sahada sorumluluk alıp arkadaşlarına liderlik yapacağına gereksiz bir kırmızı kart gördün. Böyle sorumsuzluk olmaz. Kendine bir an evvel çeki düzen ver” ifadeleriyle yüklendiği kaydedildi.