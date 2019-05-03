Donk'tan Babel'e dost kazığı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDonk'tan Babel'e dost kazığı!
GeriFutbol Donk'tan Babel'e dost kazığı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
03 Mayıs 2019 - 08:26,

Donk'tan Babel'e dost kazığı!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'tan kırmızı kartlık hareket…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/11

Evli futbolcu, geçtiğimiz akşam Gayrettepe'deki bir mekanda çapkınlık turundaydı.

2/11

Takvim'de yer alan habere göre; Donk, iddiaya göre mekanda sürpriz bir isimle yakınlaştı.

3/11

Ünlü futbolcu, bu yılın başında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Fulham takımına transfer olan adaşı Hollandalı Ryan Babel'in eşiyle mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

4/11

Çıkışta gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenen 33 yaşındaki futbolcu, görüntülenmemek içinse arka kapıdan kaçtı.

5/11

Mekandan VIP araçla ayrılan Donk ile Babel'in eşi, soluğu Levent'teki Sapphire adlı rezidansta aldı. İkilinin görüntülenmemesi için de site güvenliği devreye girdi.

6/11

Olay gece üzerine gözler İngiltere'de top koşturan Babel'e çevrildi. Babel'in üç çocuğunun annesiyle ilgili kulaktan kulağa yayılan ihanet iddiasına ne tepki vereceği merak konusu oldu.

7/11DOST KAZIĞI

 DOST KAZIĞI

Yeşil sahalardaki başarısından çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Donk'un geçtiğimiz yıla kadar Babel ile arasından su sızmıyordu.

8/11

Hatta Donk, geçtiğimiz günlerde Babel'in Fulham'dan Galatasaray'a geleceği iddia edilince Instagram'da "Hadi gel kırmızı kafa" diye çağrıda bulunmuştu.

9/11

Donk'un Babel'in eşiyle kaçamak yaptığı iddiası ise "Bu, düpedüz dost kazığı" yorumu yaptırdı.

10/11

Galatasaraylı Donk, kendi gibi Hollandalı olan Babel'le Türkiye'deyken ailecek görüşüyordu.

11/11

Ryan Babel ile özel röportaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Donk'tan Babel'e dost kazığı!

Komşu çıldırdı! Şampiyon...

Arsenal kazandı, 'Mesut' yine olay oldu!

Bir anda arabasını sağa çekti ve...