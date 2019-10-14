Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Donald Trump'tan flaş açıklama: Onu Beyaz Saray'da istemiyorum
NBA takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Darly Morey, Hong Kong'daki protestolar için ''Özgürlük için savaş, Hong Kong'un yanında ol'' şeklinde tweet atmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, NBA koçlarıyla açık bir şekilde dalga geçerek konuya dahil olmuştu.
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Bu tweetin ardından Houston Rockets ile sponsorluk anlaşmaları olan Çin şirketleri anlaşmalarını iptal etmişti.
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Trum konuyla ilgili açıklamalarına devam etti.
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Konu hakkında Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e de Çin - Hong Kong sorusu yöneltilmişti.
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Kerr, olaylarla ilgili açıklama yapmak istemezken fazla bir bilgisi olmadığını söyledi. Popovich ise olayın komplike olduğunu belirtmişti.
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ABD Başkanı Donald Trump, NBA koçlarıyla açık bir şekilde dalga geçmişti. Trump, ''Kerr küçük bir çocuk gibiydi. O soruya cevap veremeyecek kadar korkmuş. Soruyu düzgün bir şekilde yanıtlayamadı bile. A, a, a deyip durdu, kekeledi. Soruyu yanıtlamadı bile. Konu Amerika olunca sert konuşmasını biliyor ama Çin olunca susuyor.'' demişti.
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Bugün yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Golden State Warriors‘ın 54 yaşındaki başarılı koçu Steve Kerr’ü hedef alan sert açıklamalarına devam etti.
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Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Golden State Warriors’ın başarılı koçu Steve Kerr’ü Beyaz Saray’da istemediğini söyledi.
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Trump’ın açıklamaları şu şekilde:
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“Çin ile ilgili basit bir soru sorulunca Steve Kerr’ün şekilden şekle girmesi çok komik. Hiçbir şey söyleyemedi, çok zayıf ve zavallı gözüktü. Onu Beyaz Saray’da istemiyorum!”