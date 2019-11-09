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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09 Kasım 2019 - 10:42,

DNA testinden aldığı sonuç şoke etti!

Terri Murray, daha önce ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor'ın çocuğunun babası olduğunu iddia etmişti.

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26 yaşındaki Terri Murray, 31 yaşındaki McGregor'un, 2017'de Liverpool'u ziyaret ederken, iki kez birlikte olduklarını ve Clodagh Murray'in babası olduğunu ifade etmişti.

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The Herald'a göre DNA testleri UFC yıldızının kızın babası olmadığını ortaya çıkardı.

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Murray, 2017'de Liverpool'da bir araya geldikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

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McGregor, Clodagh'ın biyolojik babası olduğu iddiasını her zaman reddetti

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Bu çıkan haberler sonrası Terri Murray, Instagram hesabından açıklamalarda bulunarak kendisine çok sayıda soru geldiğini ve konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyledi.

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Newcastle'da saygın bir DNA test hizmeti olan NorthGene Ltd aracılığıyla bir test düzenlendi.

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Sonuçlara göre, McGregor'un Murray'in kızıyla hiçbir ilişkisi olmadığı “pratik olarak kanıtlanmış” olduğu bildirildi.

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Murray bir gazeteye yıldız ismin parasını istemediğini, sadece biyolojik baba olduğunu kanıtlamak istediğini söyledi.

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