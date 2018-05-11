Dünya da Arda Turan'ı konuşuyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Arda Turan'a müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 resmi maç, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 maç, toplamda 16 maçtan men cezası verildi! Arda Turan'ın bu cezası yurt dışı basınında da geniş bir yer buldu.
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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İşte dış basın Arda Turan'ın cezasını böyle gördü...
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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1) Amerika – NBC Sports – Arda Turan hakemi ittiği için rekor ceza aldı – Haberin detayında yan hakemi itmesinin videosu ve 16 maçın açılımı yazıldı. 10 maç yan hakeme saldırma, 3 maç küfür, 3 maç da tehdit. Başakşehir’in bu sezon kalan 2 maçı ve seneye oynayacağı ilk 14 maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
2) Avustralya – Fox Sports – Barcelona’dan kiralık Arda Turan, hakemi ittiği ve küfür ettiği için 16 maç ceza aldı. Haberde Göksel Gümüşdağ’nın açıklamaları de yer aldı. “Biz de Arda’ya ceza vereceğiz ama bu kadar büyük bir cezayı kabul etmiyoruz, 6-8 maç arası olmalıydı. Çifte standart var.”
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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3) Portekiz – A Bola – Bu hareketler Arda Turan’a 16 maç ceza aldırdı (pozisyonun videosu eşliğinde haber) – Haberin detayında Arda Turan’ın Barcelona’nın eski oyuncusu olduğu, kendisine yapılan faul sonrası hakemlere gösterdiği abartılı tepkiler sonrası 16 maç ceza aldığı yazıldı.
4) İngiltere – Daily Record – Barcelona’nın kiralık yıldızı Arda Turan şaşırtıcı bir şekilde 16 maç ceza aldı – Görselde Arda Turan’ın orta hakeme yumruk sıkması var. Haberin detayında ise 16 maçın açılımı yazıldı.
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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5) İtalya – Corriere dello Sport – Arda Turan’a maksimum ceza: 16 maç – Görselde Arda Turan’ın yan hakemin üzerine yürüdüğü an var. – Haberin detayında yan hakemi itmesi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı için ceza aldığı yazıldı. Yan hakemi ittiği ve çıkarken “O… ç…” dediği belirtildi. 16 maçın açılımı yazıldı, önümüzdeki sezonun ilk kısmını kaçıracağı belirtildi.
6) Romanya – Pro Sport – Türkiye’nin Ionel Ganea’sı! Yardımcı hakemin boğazına sarılınca 16 maç ceza aldı! – Olayın nasıl olduğu anlatılırken, yaptıklarıyla geçtiğimiz senelerdeki şaşalı döneminin üzerine tuz biber ektiği söylendi. 16 maçlık cezanın rekor olduğu belirtilirken, 2015 yılında da Atletico Madrid – Barcelona maçında benzer bir durumla karşılaştığını, yan hakeme ayakkabı fırlattığı belirtildi.
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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7) Almanya – sport.de – Rekor! Arda Turan 16 maç ceza aldı! – Detaylar Avustralya FOX Sports ile aynı. Ayrıca, Başakşehir’in hala şampiyonluk şansı olduğundan, ve Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan’ın düğününde şahit olması sonrası manşetlerde yer aldığından bahsedildi.
8) İtalya – Tuttosport – Arda Turan’a maksimum ceza, 16 maç! – Görselde orta hakeme yumruk sıkması var. – Haberin detayında Barcelona’dan kiralık olması, Atletico Madrid’in eski yıldızı olduğu belirtildi, 16 maçın açılımı yazıldı. 10 maç yan hakeme saldırma, 3 maç küfür, 3 maç da tehdit.
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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9) Hollanda – AD.nl – Yan hakemi iten Arda Turan’a mega ceza! – Görselde yan hakemi iterken, detayda pozisyonun videosu var. – Eljero Elia’nın takım arkadaşı, önümüzdeki sezonun ilk kısmının büyük bir çoğunluğunu kaçıracak yazıldı.
10) Hindistan – Sportskeeda – Hakemi iten Arda Turan’a 16 maç ceza – Barcelona’dan Başakşehir’e, 2020 yılına kadar kiralanan Arda Turan, kendisine yapılan bir faul sonrası hakemin üstüne yürüdü, 16 maç ceza aldı.
Çeviren: Cengiz İZMİTLİ, Foto: AJANSLAR
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11) Almanya – Bild – Arda Turan 16 (!) maç ceza aldı – Görselde orta hakeme yumruk göstermesi var – Yan hakeme saldırdığı için bu cezayı aldığı belirtildi.
12) Almanya – Der Spiegel – Arda Turan’a 16 maç ceza – Detayı sport.de ile aynı.
13) Fransa – L’Equipe – Arda Turan 16 maç ceza aldı – Hakeme olan saldırısından bahsedildi. Ayrıca 39 bin TL ceza daha aldığı belirtildi. Türk medyasında bu cezanın rekor olduğu yazıldı.
14) İspanya – Mundo Deportivo – Gazetenin ilk sayfasında “Arda Turan 16 maç ceza aldı” yazdı.