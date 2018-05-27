YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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FenerbahÃ§e'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, birÃ§ok yÄ±ldÄ±z ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± jÃ¼bileyle yeÅŸil sahalara veda etti.Â
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Kuyt'Ä±n Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki De Kuip StadÄ±'nda yapÄ±lan jÃ¼bile maÃ§Ä±nda, FenerbahÃ§e kalecisi Volkan Demirel'in yanÄ± sÄ±ra sarÄ±-lacivertli eski oyuncular Cristian Baroni, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Raul Meireles, SelÃ§uk Åžahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de forma giydi.Â HollandalÄ± futbolcunun jÃ¼bilesinde, BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ryan Babel, Medipol BaÅŸakÅŸehirli Eljero Elia ile daha Ã¶nce Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Albert Riera, Frank de Boer ve Nigel de Jong da yer aldÄ±.Â
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JÃ¼bile maÃ§Ä±nda "Kuyt'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±" takÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ruud Gullit, "Feyenoord" ekibinin teknik adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ronald Koeman Ã¼stlendi. "Hollanda Milli TakÄ±mÄ±"nÄ±n baÅŸÄ±nda ise Louis van Gaal bulundu.Â
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"Kuyt'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±" takÄ±mÄ±nda Volkan Demirel, Cristian Baroni, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Raul Meireles, SelÃ§uk Åžahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Jerzy Dudek, Fabio Aurelio, Craig Bellamy, Jamie Carragher, Andy Carroll, Luis Garcia, Steven Gerrard ve Albert Riera yer aldÄ±.Â "Feyenoord" ekibinde Pierre van Hooijdonk, Patrick Lodewijks, Salomon Kalou, Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu, Steven Berghuis, Pascal Bosschaart, Patrick Paauwe, Jens Toornstra, Tonny Vilhena, Eljero Elia, Terence Kongolo, Roy Makaay, Ron Vlaar, Robin van Persie ve Danny Landzaat oynadÄ±.Â
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"Hollanda Milli TakÄ±mÄ±"nda ise Robin van Persie, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Ryan Babel, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, Memphis Depay, John Heitinga, Nigel de Jong, Ruud van Nistelrooy, Andre Ooijer ve Rafael van der Vaart forma giydi.Â KarÅŸÄ±laÅŸmaya "Kuyt'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±" ekibinin formasÄ±yla baÅŸlayan Kuyt, ikinci devrenin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "Hollanda Milli TakÄ±mÄ±"nda diÄŸer bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise "Feyenoord" takÄ±mÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±.Â "Kuyt'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±", "Feyenoord"a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± 3-2 kazandÄ±. Bu takÄ±mÄ±n gollerini Webo, Carroll ve Luis Garcia, Feyenoord'un gollerini ise Van Hooijdonk ve Landzaat kaydetti.Â
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"Hollanda Milli TakÄ±mÄ±" ile "Feyenoord" arasÄ±nda oynanan maÃ§ da aynÄ± skorla bitti. Bu maÃ§ta "Hollanda Milli TakÄ±mÄ±"nÄ±n gollerini Sneijder ve Van Persie (2), "Feyenoord"un gollerini de Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu ile penaltÄ±dan Kuyt attÄ±.Â Kuyt, mÃ¼cadelelerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, jÃ¼bile maÃ§Ä±na gelenlere teÅŸekkÃ¼r etti.Â
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MaÃ§Ä± izlemeye gelen FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman ise Kuyt'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyere sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kocaman, "Onun gÃ¼zel tarafÄ±, bulunduÄŸu her yere deÄŸer katan biri olmasÄ±. MÃ¼cadeleden vazgeÃ§meyen biri. Bir yÄ±l beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama inanÄ±lmaz biri. BugÃ¼n yaÅŸanan gÃ¼zel atmosfer onun iÃ§in." ifadelerini kullandÄ±.Â Ãœlkesinde Utrecht ve Feyenoord gibi takÄ±mlarda forma giyen Kuyt, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise Liverpool ve FenerbahÃ§e'de gÃ¶rev yaptÄ±.