Dilmen'den sert sözler: Saçma sapan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Kayseri çok kötüydü. Ama bu hafta Galatasaray da Fenerbahçe de çok iyi oynadı Saçma sapan. Hakem niye 2 dakika uzatıyor? Belki Fenerbahçe bir tane atacak ya da yiyecek. Gol averajlarının da eşitlenme şansı var, ligin gidişatı da oraya gidiyor.
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Var. Galatasaray ile arasında 6 puan farkını kapatması için gol atması gerekiyor. Fenerbahçe'nin fikstür olarak rahatladığı bir döneme giriyor. Fenerbahçe'nin geleneğini Beşiktaş aldı. 40 maçtır yenilmiyorlar. Fenerbahçe bu yıl inanılmaz şekilde puan kayıplarına uğradı. Dün Galatasaray taraftarı, bir gün önce Beşiktaş taraftarını gördük. Fenerbahçe taraftarı büyük maçlarda tribünleri doldurdu ama diğer maçlarda böyle olmadı. Taraftar gücü 3 büyükler için en büyük güç.
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Fenerbahçe bu saatten sonra Kayseri'de puan kaybederse zaten gelmesinler. Ne uçak ne arabayla. 26. puanını alıyor Fenerbahçe deplasmanda. Kendi evinde Galatasaray'ın tam 15 puan gerisinde... Fenerbahçe'nin son bir kaç yıldır deplasmanda baya puan topluyor.
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Deplasmanın lideri Fenerbahçe 26 puanla ama kendi evinde sonuncu... Evinde 25 puanda kalmış bu normal bir şey değil. Lider Galatasaray evinde 40 puan aldı. Çarpıcı bir örnek bu... Santrforların attığı gol toplam 12 gol rakipte Gomis 26 gol atmış. İçeride oynadığınız maçlarda kayıp yaşamayacaksınız. Bu yıl bir Fenerbahçe maçında berabere kaldılar geleni gideni yendiler. Kısır bir takım denilen Fenerbahçe deplasmanda en çok puan toplayan takım sonuçta. Fenerbahçe'nin deplasman ve kendi evinde averajları aynı fakat deplasmanda 1 puan daha iyi durumda.
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Dilmen'in ilk yarıda dikkat çeken sözleri;
Ben son 12-13 yıla dönüp bakayım. Son deplasmanda 3-0 konuştum mu? Fenerbahçe yavaş başladı aslında maça... Argo konuşan bir insan değilimdir ama hani 'Alışmamış don durmaz' derler ya. Onun gibi oldu yani. Soldado topu indirince attı diyorsunuz zaten golü. O golden sonra Kayserispor bir durdu ve Fenerbahçe oynamaya başladı. 3-0 bitirdiler maçın ilk yarısını.