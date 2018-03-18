Dilmen'den olay derbi açıklaması

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi başladığı gibi sona erdi. Bu mücadele sonrasında ünlü spor yorumcularından çarpıcı açıklamalar geldi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte dev derbi sonrası spor yazarlarının yazılarından satır başları :
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Mehmet Demirkol - Fanatik
Galatasaray’ın ilk yarıda ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Stoperlere basmadılar. 2. bölgeye kadar Fenerbahçe’nin çıkmasını beklediler. Bunun sebebini anlamak güç. Halbuki orada bir kalite sorunu var ve Galatasaray’ın tanıdığı bu rahatlık onları ileri taşıdı. Buna Aykut Kocaman’ın ön alanda yaptığı değişik kurgu da eklenince ibre Fenerbahçe’ye döndü. Ekici ve Soldado önde net bir kalite, top kontrolü artısı demekti. Yani aslında her şey Fenerbahçe’ye yakın hale geldi. Fakat ful stada rağmen top yekun inancın biraz eksik olduğunu söylemek lazım. İkinci yarıda Galatasaray’ın hızlı çıkıp bulduğu net 3 pozisyon üzerinden planının doğru olduğu hükmüne varmak doğru olmaz. Kötü plana rağmen ön alandaki kalite farkıyla bu noktaya geldiler demek daha doğru. Aykut Kocaman’ın planı Terim’den daha iyiydi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Erman Toroğlu - Fotomaç
İki tarafta da "Şu oyuncu iyiydi" diyebileceğim, çok göze batan oyuncu yok. Peki ters çevirsem soruyu… Çok kötü oyuncu veya oyuncular var mıydı? O da yoktu. Özellikle de mücadele etmeyen futbolcu yoktu.Ama futbol öyle bir oyun, hem mücadele edeceksin hem kaliteni ortaya koyacaksın. O zaman aradaki fark ortaya çıkıyor işte. İki tarafın defansına göre ve oyun anlayışlarına göre maçtan evvel "Bu maç 0-0 bitecek" deselerdi, "Hadi ya ordan "derdim. Yüzde 10 ihtimal verirdim, golsüz beraberliğe… Dün akşam mükemmel bir seyirci stadı doldurdu ama diğer statlarda da olduğu gibi bu sefer Fenerbahçe Stadı'nda merdivenler gözükmüyordu. Allah muhafaza bir panik olsa, bir kargaşa çıksa kaç kişi ölür, kaç kişi yaralanır bilinmez. Türkiye'de bu konu 15-25 bin lira'lık cezalarla geçiştiriliyor. Arkadaşlar, biz ancak bir facia olduğunda "Ah, vah" diyeceğiz ve o gün de iş işten geçmiş olacak!Stada nasıl bu kadar fazla seyirci giriyor? Bunu anlamak da mümkün değil. Herhalde bu soruya da yetkililer cevap verirler. Şimdiye kadar hiç duymadığımız o cevaplardan! Futbolda marka değeri yüksek Avrupa ülkelerine bakıyorsun, hiçbirinde bu merdiven boşluklarında kimseyi göremezsin. Neden? Çünkü oralarda insan değerli arkadaş! Kulüpler ya da yöneticiler değil! İnsan önemli ki ki işi bu kadar ciddiye alıyorlar...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Serdar Ali Çelikler - Habertürk
İlk devrede Gomis’in 2 sağ çapraz şutu dışında üretim sağlanamadı. F.Bahçe’nin ise Soldado’nun bloklanan şutu ile Ekici’nin Muslera tarafından çelinen topu vardı. 2. yarı ise G.Saray daha cesaretliydi. G.Saray sinmeyip cesurca çıkışlar yapınca F.Bahçe’nin kompakt yapısını bozdu. Nagatomo’nun şutu, Garry ve Gomis ortaklığında bloklanan şutlar derken ev sahibi yenilme korkusuna girdi. Aykut Kocaman bu dakikalarda kendi adına ‘yanlış oyun’a döndü. 4-2-4’ye döndü. Öndeki dörtlü Fernandao-Soldado-Giu ve Alper idi. Kocaman’a göre ‘yanlış oyun’ takıma biraz daha fazla atak şansı tanıdı ama G.Saray adına da kontra imkanları verdi. Maicon’un direkten dönen topu da şanssızlıktı. Aslında maç biraz daha G.Saray’a yakındı. Lider, 6 puan farkla geldiği bu zor deplasmanından istediğini aldı. F.Bahçe açısından ise tek teselli 19 yıl sonra yine yenilmemek olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu statta 4. beraberlik de yine Aykut Kocaman’ın yönettiği takımdan geldi. G.Saray muhtemelen şampiyonluğun en önemli adayı haline geldi. Bence Beşiktaş ile G.Saray yarışı seyredeceğiz. F.Bahçe ise ümitsiz bir durumu sonuna kadar zorlamaya çalışacaktır ama bu dakikadan itibaren oyuncuların da en az bir kısmı işin bittiğini düşünecektir. Ali Yıldırım-Aykut Kocaman ikilisinden oluşan futbol projesi bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Aslında başarısız olan da çöken de tükenen de Aziz Yıldırım zihniyeti. Haziran başında o zihniyet değişmeden futbol şubesinin değişmesi de çok bir şey fark ettirmeyecektir.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Ahmet Çakar - Sabah
Bülent Yıldırım'ın yaptığı hakemlik falan değil. Dün gece adaletsizliğin, haksızlığın, eyyamın altın harflerle kitabını yazdı. Sanki ona biri emir vermişçesine, 'Maç berabere bitsin, adam falan atma, şiş de yanmasın kebap da' demişçesine bir karşılaşma yönetti.Çağdaş futbol hakemliğinin çok uzağında, rezalet bir performans gösterdi. Maçın başında birbirinden sert hareketler var. Mehmet Ekici'nin görmesi gereken iki kart var. Aynı şekilde Galatasaraylı Belhanda da öyle... İlk yarıda Serdar Aziz'in bir yan topta Skrtel'i suratından iterek düşürmesi çok açık bir penaltı. Üstelik sarı kart olması lazım. Bülent Yıldırım bu harekete 'devam' diyor.İkinci yarı yine verdiği ve vermediği sarı kartlar gırla gidiyor. Yine ikinci yarının hemen başında Fernando'ya Giuliano'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. Ne sarı kartı Bülent? Bu hareket direkt bileğe, topun üzerinden yapılmış, çok sert, vahim bir faul. Bir darbe, karşılığı kırmızı olmalıydı. Yine bu yarıda Serdar Aziz'in, Soldado'yu ceza alanında çekerek düşürmesi var. Kimse bu harekete 'karşılıklı çekme var' demesin. Kendisine doğru çekip Soldado'yu düşüren Serdar Aziz. Pozisyon ceza alanı içinde. Ama Bülent adlı hakem yine 'devam' diyor. Valbuena, Maicon'a basıyor, en az sarı olması gerekirken kart mart yok. Hakemin belki de maçta tek doğru kararı, Fernandao'nun ofsayt diye iptal edilen golü
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Rıdvan Dilmen - Fotomaç
En başından söyleyeyim, dün G.Saray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör döğüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga Ciğerci iyi vuramadı. Nagatomo'nun şutu var. Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi. Aykut Kocaman maç önü de sonu da hep rakibegöre oynadı. Sadece son bölümde lig durumuna göre değişiklikler oldu. Fernandao, Valbuena, riskler sadece 20 dakika alındı. Ya herro ya merro oldu. Fatih Terim kaçan gollere üzülüyordur ama 0-0'a Florya'dan Kadıköy'e gelmezdi. Kaybetmeden dönmek önemliydi. F.Bahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı, ilk yarı hemen hemen 'sıfır' pozisyonla tamamladı.. Bana düdük versen Bülent Yıldırım'dan kötü yönetmem şu haliyle. Görüyor, vermiyor. Baktığımız zaman F.Bahçe'ye, G.Saray'a göstermedikleri, verilmeyen penaltılar… . Gördüğüm en berbat derbilerden biriydi. Kaleciler Volkan'ı ve Muslera'yı ayrı bir yere koyuyorum. F.Bahçe'nin bulduğu tüm pozisyonlar G.Saray'ın hatalarındandı. Şeker gibi eridiler. Fatih Terim'i yürekli oyunundan dolayı tebrik ederim...