Dilmen'den çarpıcı yorum: Şampiyonluğun...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın ligin 23. haftasında Bursaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.
Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 5-0 üstün ayrıldı. Bu maçın ardından Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:
Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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"GOMİS TEK VURUŞ USTASI"
1.5 - 2 yıldır maçları anlatan spiker arkadaşlarımız der ya doğru zamanda doğru yerde diye. Buna en uygun isim Gomis. Ayrıca tek vuruş ustası. Olağanüstü değil ama tam bir tek vuruş ustası hep doğru anda, doğru yerde. Bu tabi forvet için önemli. Doyumsuz bir santrfor ayrıca. Rahatsızlığına rağmen yine çıkıp oynamak istemesi, attıkça atmak istemesi önemli. Hatta sayılmayan gol bir var. Nagatomo'nun golünde yanlış bayrak var tabi Harun hamle yapar mıydı bilmiyoruz.
Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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"GALATASARAY TARAFTARINI KUTLAMAK LAZIM"
Galatasaray taraftarını kutlamak lazım. Cuma gününe derecede müthiş derecede teşvik ettiler takımı. Bir takımı 7 günde toparlamak önemli kafa olarak. Bursaspor'un içinde bulunduğu duruma rağmen Galatasaray'ın performansına haksızlık etmemeliyiz.
Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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"FATİH TERİM HATALARINDAN DÖNDÜ"
Rodrigues'in formda ritmi devam ediyor. Fatih Terim de yaptığı hatalardan dönecektir yavaş yavaş. Çünkü geçen hafta 3'lü orta sahayla çıktı. Bir süre işler iyi gitti ama genelinde işe yaramadı. Geçen haftaki temecini okuyacak olursak, bugüne geliştir. Bugün iki orta sahayla oynadı ve bu takım bundan sonra böyle oynacaktır.
Foto: HÜRRİYET, AJANSLAR
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''TARTIŞMASIZ 11'İ BUGÜN ÇIKTIĞI 11'İ''Fatih Terim'in artık tartışmasız 11'i bugün çıktığı 11. G.Saray bugün çok pres yaptı. Ve rakibini hata yapmaya zorladı. Bu da ayrı bir başarıdır. Kendi evinde 34 puan çok ciddi bir puandır. İlk 45 dakikadan çok memnunum. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olduğunu çok net söyleyebilirim. Şampiyonluğun en güçlü favorilerinden biri. Galatasaray daha fazla cesur olmalı. Kendi evinde. Deplasman fobisi var galiba.