Dilmen'den Çakır'a... '3 metre önündeki...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte kritik pozisyona dair detaylar ve Rıdvan Dilmen'in yorumları...
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçın 42. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı...
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahasın içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası sarı lacivertli futbolcularla birlikte Aykut Kocaman da kenar yönetiminde 4. hakeme penaltı itirazlarında bulundu.
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Maçın hakemi Cüneyt Çakır ise burada devam kararı verirken Çakır'ın devam kararına, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Dilmen ise pozisyon ile ilgili şunları söyledi: "Hakem Cüneyt Çakır 3 metre önündeki penaltıyı göremedi. Top çarpma falan değil, oyuncu direkt eliyle oynuyor. Bana göre pozisyon net penaltı. İşin ilginci, pozisyonun önünde olan Soldado da pozisyonu görmedi. "
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Cenk Tosun attı, Everton yine kazandı! Milli futbolcumuzun Huddersfield Town'a attığı golü izlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Öte yandan mücadelenin 74. dakikasında Fenerbahçe'nin bulduğu gol öncesi yaşanan pozisyonu da değerlendiren Dilmen, "Benim gördüğüm açıdan, dışarıda olma ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Ajans, ekran alıntısı
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Rıdvan Dilmen: Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez. Aykut Kocaman'ın 1 yıl daha kontratı var ama çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım onunla devam edecektir zaten.