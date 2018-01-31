Dilmen'den Ahmet Çakar isyanı! Şerefli koltuk...

Sabah Gazetesi yazarlarından Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için yapılan eleştiriler için adeta isyan etti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı geçtiğimiz günlerde sert şekilde eleştiren Ahmet Çakar'ı da hedef almış oldu... İşte Dilmen'in ses getiren o yazısından öne çıkanlar...
Fotoğraflar: Arşiv
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“Fenerbahçelilere sesleniyor ve rica ediyorum; sakın dolduruşa gelmeyin… Formasına, kulübüne aşık, pırıl pırıl bir adam, yeni futbol dünyasına uyum sağlamak isteyen birkaç isimden birine sahipsiniz. Medyadaki yorumları üzülerek izliyorum. Bence sizler de üzülün Fenerbahçeliler… Çok sevdikleri için mi Fenerbahçe Teknik Direktörü’nü eleştiriyorlar, daha doğrusu hakaret ediyorlar. İtibarsızlaştırma, belden aşağı vurmalar” dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Kocaman’ı eleştirenlerin asıl dertlerinin 2011’den kalma söylenemeyenler olduğunu dile getiren Dilmen, “Aslında gerçeği 2011’den kalma fakat konjonktür gereği söyleyemedikleri nedeniyle Kocaman’ı bu şekilde vuruyorlar. İnanın Fenerbahçe kaybedince, sadece sizler üzüleceksiniz.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sabredin, sahip çıkın… -ki kulübüne camiasına dünyada örneği olmayan şekilde antrenmanlısınız malum süreçten dolayı. Duygusal değil, tecrübem ve bilgimle yolun doğru yol olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe teknik direktörüne “lan” denemeyeceğini ifade eden Dilmen, “Aykut Kocaman siz Fenerbahçelilerin hocası, hakaret dolu itibarsızlaştırma karşısında durmak size yakışır. Tercih sizin!
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün ismi ne olursa olsun en hafif şekilde ‘lan’ denebiliyorsa, o koltukta oturana sahip çıkmak size düşer. Çünkü o koltuk onların gördüğü gibi lanlık değil, şerefli koltuktur, oraya da şerefli kişiler oturur” ifadelerini kullandı.