Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Dilmen: 'Pepe'nin pozisyonu kırmızı kart ve penaltı...'
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Fotoğraflar: Emre OKTAY
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Galatasaray kazandığı takdirde 6 puanlık, Başakşehir kazanırsa 5, Fenerbahçe yenerse 3 puanlık bir fark olacak. Federasyona eleştiri olarak söylemiyorum ama işleri hiç kolay değil! Hadi çıkın işinden bakalım. Şimdi zirve adaylarının hocaları konuşacaklar... Maşallah dediğimiz 1 gün yaşamıyor. İlk yarıda 8.4 puan verdim ama... 2. yarıda maçın önüne geçebilecek hakem kararları ortaya çıkacaktır.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş ilk yarıda iyi oynuyordu. Sonra Şampiyonlar Ligi düşüncesi başlıyor. Bu Şenol Güneş'in değişikliklerine de yansıdı. Filipovic'in 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması lazımdı. Simsiyah bir pozisyon. Bu maçın kaderini değiştirir miydi! Değiştirirdi...
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Talisca'nın pozisyonunda ayağına basılan oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Pepe'nin çizgiden çıkardığı pozisyon hem kırmızı kart hem de penaltı! Al sana bir hata daha... İlk yarıda hakeme 8.4 dedim ama nereden dedim ya! Pepe'nin pozisyonunu net olarak hakem görmedi! Hatalar tüm ligi etkileyecek şekilde oldu... Sadece bu maçı değil!
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Caner Erkin'in son dakikada Volkan Şen'e yaptığı hareket penaltı! Şimdi bu bir hata! Anlattığımız hatalar o kadar ciddi ki hem ligi hem derbiyi hem de maçı etkiliyor. Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak demiştim ki Alper Potuk'a verilen ceza gereksizdi. Eğer böyle bir kural varsa Talisca'ya uygulanmalı. Futbolu adaletli konuşsak ben vermem ceza falan.