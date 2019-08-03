Diagne'den şok itiraflar: Çok eşliyim ve şu anki eşim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Diagne'den şok itiraflar: Çok eşliyim ve şu anki eşim...
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Fransız L'Observateur dergisine özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte İtalyan komedyen Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki santrforun olay sözleri...
2
"Soumboulou ile Çin'de oynarken evlenmiştim. Ona bir gün Senegal'e dönerek evliliğimizi kutlayacağımızın sözünü verdim. Kendisi Senegalli değil, İtalyandı ve bunu hak ediyordu."
3
"Her şeyden önce o, benim oğlumun annesi. Başlangıçta aile üyeleri arasında sade bir tören yapmayı planlıyorduk ama daha sonrasında kız kardeşlerimin devreye girmesiyle işi büyüdü."
4
"Eski eşimi aldattığımı düşünmüyorum. Soumboulou ve ben aramızda neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce de tanıyordum. Dolayısıyla o, kendisini neyin beklediğini biliyordu."
5
"Bu konuyu uzun bir süre konuştuk ancak dile getiremeyeceğim bazı hususlar var. Kendisiyle uzun bir süre birlikte olduk ve çok güzel zamanlar geçirdik. Nitekim barlarda çekilmiş fotoğraflarımız manşetlerden inmedi. Ancak bu, ilişkimizin bitmesini engellemiyor."
6
"Soumboulou, çok güzel bir insan ve harika bir kadın. Ama ben şu anda da ikinci bir kişiyle evlenme ihtimalimi dışlamıyorum."
7
"Birinden beni beklemesini istemedim"
"Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor."
8
"Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor."
9
"Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim."