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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Depo Photos
24 Aralık 2018 - 13:07,

Diagne çılgınlığı! Ronaldo ve Messi...

Süper Lig'in ilk yarısında müthiş bir performans sergileyerek takımı Kasımpaşa'yı şampiyonluk potasında tutan Diagne'nin performansı göz kamaştırıyor.

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Senegalli forvet Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla çıktığı 17 resmi maçta tam 20 gol kaydetti.

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Diagne bu performansıyla Altın Ayakkabı ödülü için de zirveye oynuyor.

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Senegalli futbolcu, Barcelona'nın yıldızı Messi ile yarışıyor. Diagne attığı 20 golle, 30 puan toplarken ülke katsayısı: 1,5 puanda...

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Messi ise 15 gol atmasına rağmen İspanya'nın ülke katsayısı: 2 olduğu için Diagne ile aynı puana sahip...

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Messi, 2011-2012 sezonunda oynadığı bütün resmi maçlarda 91 gol atarak rekor kırmıştı. Arjantinli yıldız oyuncu o sezon La Liga'nın ilk 19 haftasında ise tam 22 gol kaydetmişti.

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Ronaldo'nun 48 gol attığı 2014-2015 sezonunda ise, Portekizli yıldız oyuncu, La Liga'nın ilk 19 haftasında 27 gol atmıştı.

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Diagne, 20 gole ulaşarak ayrıca Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncu Jardel'i de (18 gol) geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

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Cenk Tosun'un takımı sahasında fark yedi!

Premier Lig'de 18. haftanın kapanış maçı farklı bir sonuçla noktalandı. Milli futbolcu Cenk'in 83. dakikada oyuna dahil olduğu maçta, Tottenham Everton'ı 6-2 yendi...

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