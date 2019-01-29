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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Di Marzio duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi...
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Futbol
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29 Ocak 2019 - 17:54,

Di Marzio duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia geldi.

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Ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

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Siyah beyazlılar, Uruguay Milli Takımı'nın da yıldız isimlerinden birinin transferini bitiriyor.

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Ünlü gazeteci duyurdu

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmak üzere..

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O isim Mauricio Lemos! İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek..

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Geçen sezon devre arasında Las Palmas'tan transfer edilen Lemos, Sassuolo'nun Serie A'da kalmasına büyük katkı sunmuştu. Fakat genç oyuncu bu sezon sadece üç maça çıktı..

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Vida gidebilir

Lemos'un gelişiyle birlikte Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması bekleniyor..

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Steph Curry geceye damga vurdu!

NBA'de normal sezona oynanan 5 maçla devam edildi. Geceye damga vuran oyuncu ise Golden State'li Curry oldu. İşte gecenin en iyi 3 hareketi...

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