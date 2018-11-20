Devre arası bombaları! Süper Lig ve transfer...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
20 Kasım 2018 - 21:32,

Devre arası bombaları! Süper Lig ve transfer...

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer piyasası kızışmaya başladı.

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1/39

İşte basında çıkan son transfer iddiaları...

2/39

Burak Yılmaz - Trabzonspor > Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir

3/39

Adebayor - Başakşehir > Galatasaray

4/39

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Fenerbahçe

5/39

Ozan Tufan - Fenerbahçe > Beşiktaş

6/39

Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe

7/39

Garry Rodrigues - Galatasaray > Newcastle United FC

8/39

Emre Mor - Celta Vigo > Galatasaray

9/39

Aatıf - Fenerbahçe > Konyaspor, Sivasspor

10/39

Eren Derdiyok - Galatasaray > Basel

11/39

Falcao - Monaco > Beşiktaş

12/39

Dirar - Fenerbahçe > Konyaspor, Sivasspor

13/39

Gomis - El Hilal > Fenerbahçe

14/39

Fabregas - Chelsea > Galatasaray

15/39

Babel - Beşiktaş > Galatasaray

16/39

Oumar Niasse - Everton > Galatasaray

17/39

Cenk Tosun - Everton > Beşiktaş

18/39

John Guidetti - Alaves > Galatasaray

19/39

Daniel Sturridge - Liverpool > Fenerbahçe

20/39

Zinchenko - Manchester City > Fenerbahçe

21/39

Nicolai Jorgensen - Feyenoord > Fenerbahçe

22/39

Vermaelen - Barcelona > Galatasaray

23/39

Yassin Ayoub - Feyenoord > Fenerbahçe

24/39

Aliou Badji - Djurgarden > Galatasaray

25/39

Chicharito - West Ham > Beşiktaş

26/39

Juan Jesus - Roma > Fenerbahçe

27/39

Matheus Fernandes - Botafogo > Fenerbahçe

28/39

Divock Origi - Liverpool > Galatasaray

29/39

Feghouli - Galatasaray > Katar takımları

30/39

Ömer Toprak - Borussia Dortmund > Galatasaray

31/39

Seleznyov - Akhisarspor > Galatasaray

32/39

Vincent Janssen - Tottenham > Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe

33/39

Haris Seferovic - Benfica > Galatasaray

34/39

Alan - Guangzhou Evergrande > Beşiktaş

35/39

Moussa Konate - Amiens SC > Galatasaray

36/39

Rafael - Lyon > Beşiktaş

37/39

Mattia Destro - Bologna > Galatasaray

38/39

Nicolas Castillo - Benfica > Beşiktaş

39/39

Lacina Traore - Monaco > Galatasaray

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