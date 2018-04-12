Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Devleri solladı ama Kocaman yüzüne bakmıyor! F.Bahçeli yıldız...
Sarı lacivertli takımda öyle bir isim var ki ilginç bir olaya imza attı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, gözünü şampiyonluk yarışında kalan haftalara dikerken, sarı lacivertli takımdaki bir oyuncu Aykut Kocaman'ı bir anda haksız bıraktı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena çok tartışılıyor... Tecrübeli oyuncu yaptığı 16 asistle dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmasına rağmen bir türlü ilk 11’in değişilmez ismi olamadı. Mathieu Valbuena, hemen her açıklamasında istatistiklerini hatırlatıp, yedek kalmasına şaşırdığını söylüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız yıldızın rakamlarına bakıldığında, bu konuda hiç de haksız olmadığı görülüyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giydiği 33 resmi maçta 16 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak Aykut Kocaman’ın gözüne girmeyi bir türlü başaramadı... Valbuena, sahada kaldığı süreye bakıldığında Avrupa’nın büyük liglerinde en verimli asistçi konumunda. Örneğin Manchester City’nin Belçikalı yıldızı De Bruyne’nün 20 asisti var. Ancak dakikaya vurulduğunda, 189 dakikada 1 gol pası vermiş oldu. Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu ise her 127 dakikada arkadaşlarına 1 asist yaptı! İşte Valbuena'nın solladığı ve yarıştığı o isimler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1-De Bruyne M.City
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2-Neymar PSG
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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3-Kimmich B.Münih
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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4-VALBUENA Fenerbahçe
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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5-Messi Barcelona
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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6-Vazquez Real Madrid
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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7-Mesut Arsenal
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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8-Pjanic Juventus
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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9-Mertens Napoli
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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10-Willian Chelsea
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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11-Pogba M.United (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Premier Lig’de 33. hafta sona ererken, haftada yapılan en güzel asistler açıklandı. İşte birbirinden güzel gol pasları... İzlemek için videoya tıklayınız...