« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Devler Ligi'ne DEV golcü! Ortalık yıkılacak
Futbol

Devler Ligi'ne DEV golcü! Ortalık yıkılacak

Siyah beyazlılar transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Yeni yılın ilk bombası Vida oldu... Arda sesleri Beşiktaş'ta yükseliyor. Ancak, hedefte öyle bir isim var ki yer yerinden oynayacak. Beşiktaş taraftarları şimdiden o oyuncu için "Come to Beşiktaş" akımını da başlattı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 15

Siyah beyazlılar gerçekten büyük oynuyor... Bu gerçeğin arkasında ise Başkan Fikret Orman'ın şu sözleri var... "Cenk iyi paraya giderse, Ibrahimovic'i getireceğim." Evet, Beşiktaş İsveçli golcüyle ciddi olarak ilgileniyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 15

Manchester United'da beklediği kadar forma şansı bulamayan İbrahimoviç, ara transferde siyah beyazlı takıma kiralık olarak imza atabilir... Yöneticiler bu konudaki çalışmalarını gizli bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 15

ManU'da eski havasından uzak bir görüntü sergileyen İsveçli yıldızın, düzenli olarak forma giyebileceği ve Şampiyonlar Ligi arenasında da boy göstereceği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağı öne sürülüyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 15

Bu transfer gerçekleşirse ve İbra siyah beyazlı formayı giyerse Arda Turan transferinin gerçekleşme olasılığı da ortadan kalkacak... Yani İbrahimoviç olursa, Arda Turan olmayacak. Ve İbrahimoviç imzayı attığında ortalık yıkılacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 15

Öte yandan Beşiktaş taraftarları "Come to Beşiktaş" akımını bu kez de Zlatan da uyguladı. Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in yaptığı paylaşımlar, bu mesajla doldu taştı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 15

İşte İbrahoviç'in o müthiş kariyeri ve oynadığı takımlar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 15

MALMÖ

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 15

AJAX

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 15

JUVENTUS

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 15

INTER

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 15

BARCELONA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 15

MİLAN

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 15

PARİS SAİNT GERMAİN

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 15

MANCHESTER UNİTED

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 15

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI

ibrahimoviçBeşiktaşFikret OrmanTransfer HaberleriManchester UnitedArda Turan

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER