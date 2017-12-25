Devler Ligi'ne DEV golcü! Ortalık yıkılacak

Siyah beyazlılar transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Yeni yılın ilk bombası Vida oldu... Arda sesleri Beşiktaş'ta yükseliyor. Ancak, hedefte öyle bir isim var ki yer yerinden oynayacak. Beşiktaş taraftarları şimdiden o oyuncu için "Come to Beşiktaş" akımını da başlattı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlılar gerçekten büyük oynuyor... Bu gerçeğin arkasında ise Başkan Fikret Orman'ın şu sözleri var... "Cenk iyi paraya giderse, Ibrahimovic'i getireceğim." Evet, Beşiktaş İsveçli golcüyle ciddi olarak ilgileniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Manchester United'da beklediği kadar forma şansı bulamayan İbrahimoviç, ara transferde siyah beyazlı takıma kiralık olarak imza atabilir... Yöneticiler bu konudaki çalışmalarını gizli bir şekilde sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ManU'da eski havasından uzak bir görüntü sergileyen İsveçli yıldızın, düzenli olarak forma giyebileceği ve Şampiyonlar Ligi arenasında da boy göstereceği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağı öne sürülüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu transfer gerçekleşirse ve İbra siyah beyazlı formayı giyerse Arda Turan transferinin gerçekleşme olasılığı da ortadan kalkacak... Yani İbrahimoviç olursa, Arda Turan olmayacak. Ve İbrahimoviç imzayı attığında ortalık yıkılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Beşiktaş taraftarları "Come to Beşiktaş" akımını bu kez de Zlatan da uyguladı. Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in yaptığı paylaşımlar, bu mesajla doldu taştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte İbrahoviç'in o müthiş kariyeri ve oynadığı takımlar...