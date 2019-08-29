Devler Ligi'ne damga vurdular! Ronaldo'dan itiraf...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti.
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İşte Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran anlar...
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2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.
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Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Barcelona'dan Lionel Messi, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'in aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunun en iyi kalecisi Liverpool'dan Alisson Becker oldu.
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Şampiyonlar Ligi yılın en iyi orta saha oyuncusu Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong oldu.
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Lionel Messi ise Şampiyonlar Ligi'nde yılın forveti oyuncusu ödülünü aldı.
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Kura çekimi için Şampiyonlar Ligi Kupası, Galatasaray'ın eski futbolcusu TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un ellerinde geldi.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder kura çekimde yer aldı.
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Wesyley'e eşlik eden ise ünlü futbolcu Petr Cech oldu.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in Galatasaray'ı çektiği anlar ise kameralara böyle yansıdı. Ayırca Sarı-Kırmızılı ekibin Devler Ligi'nde yer alması ve iki eski futbolcunun organizasyonda görev alması da geceye damga vurdu.
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Kura çekimi sonrası konuşan Ronaldo, 'Messi ile bu sahneyi 15 yıldır paylaşıyoruz. Bu daha önce oldu mu bilmiyorum. Aynı iki adam, her zaman bu sahnede. Bu kolay bir şey değil. Ama hala akşam yemeği yemedik' ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG'nin, Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel golleri izliyoruz...