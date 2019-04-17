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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
17 Nisan 2019 - 07:59,

Devler Ligi'nde gecenin skandalı! Pogba, Arthur, Messi...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçında Barcelona, evinde Manchester United'ı ağırladı...

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Old Trafford'da oynanan ilk maç yine Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

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Camp Nou'daki mücadele öncesi United cephesi umutluydu.

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Fransız yıldız Pogba, ısınma esnasındaki hırsıyla dikkat çekerken, arkadaşlarını da ateşlemeye çalışıyordu.

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Fakat maçta işler istenildiği gibi gitmeyince Pogba da çığrından çıktı.

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Lionel Messi'nin 16. ve 20. dakikalarda attığı gollerle tur umutları tamamen kaybolan Manchester United'da Pogba, agresif hareketleriyle dikkat çekti.

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Bir pozisyonda Arthur'la ikili mücadeleye giren Fransız yıldız, rakibinin ayağına doğru üç kez müdahalede bulundu.

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Hakem Felix Brych, televizyonda birçok futbolseverin kasıtlı olarak yapıldığını düşündüğü bu hareketler karşısında herhangi bir yaptırım uygulamadı.

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Brych, Arthur'un ayağına iki kez basan bir kez de çelme takan Pogba'yı sadece uyarmakla yitindi.

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VAR hakemlerinden de hiçbir uyarı gelmemesi dikkat çekti.

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Öte yandan Pogba'nın Messi'nin attığı goller sonrası verdiği tepki gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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Fransız futbolcunun donuk ifadesi sosyal medyada çokça paylaşıldı.

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Manchester United bu karşılaşma öncesi Premier Lig'de oynadığı son maçta, evinde West Ham United'ı 2-1 mağlup etmişti...

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