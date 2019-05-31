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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto :Depophotos
31 Mayıs 2019 - 12:14,

Devler Ligi'nde çılgın detay! 1,7 milyar euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın oynanacak maçta Tottenham ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

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Bu mücadele öncesi dikkatleri çeken detay şu şekilde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri gündeme geldi.

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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

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Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor. Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

5/53Harry Kane

Harry Kane

150 milyon

6/53Dele Alli

Dele Alli

100 milyon

7/53Christian Eriksen

Christian Eriksen

85 milyon

8/53Son Heung-min

Son Heung-min

65 milyon

9/53Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

45 milyon

10/53Toby Alderweireld

Toby Alderweireld

40 milyon

11/53Eric Dier

Eric Dier

40 milyon

12/53Kieran Trippier

Kieran Trippier

35 milyon

13/53Lucas Moura

Lucas Moura

32 milyon

14/53Hugo Lloris

Hugo Lloris

30 milyon

15/53Jan Vertonghen

Jan Vertonghen

30 milyon

16/53Victor Wanyama

Victor Wanyama

25 milyon

17/53Ben Davies

Ben Davies

25 milyon

18/53Erik Lamela

Erik Lamela

20 milyon

19/53Serge Aurier

Serge Aurier

20 milyon

20/53Harry Winks

Harry Winks

20 milyon

21/53Moussa Sissoko

Moussa Sissoko

18 milyon

22/53Juan Foyth

Juan Foyth

12 milyon

23/53Vincent Janssen

Vincent Janssen

8 milyon

24/53Fernando Llorente

Fernando Llorente

3,5 milyon

25/53Kyle Walker-Peters

Kyle Walker-Peters

3 milyon

26/53Michel Vorm

Michel Vorm

2 milyon

27/53Paulo Gazzaniga

Paulo Gazzaniga

2 milyon

Toplam 835,5 milyon

28/53Muhammed Salah

Muhammed Salah

150 milyon

29/53Sadio Mane

Sadio Mane

85 milyon

30/53Roberto Firmino

Roberto Firmino

80 milyon

31/53Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

75 milyon

32/53Alisson

Alisson

65 milyon

33/53Naby Keita

Naby Keita

65 milyon

34/53Andrew Robertson

Andrew Robertson

50 milyon

35/53Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold

50 milyon

36/53Fabinho

Fabinho

45 milyon

37/53Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum

40 milyon

38/53Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

40 milyon

39/53Joe Gomez

Joe Gomez

35 milyon

40/53Jordan Henderson

Jordan Henderson

28 milyon

41/53Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri

25 milyon

42/53Dejan Lovren

Dejan Lovren

20 milyon

43/53Joel Matip

Joel Matip

20 milyon

44/53James Milner

James Milner

15 milyon

45/53Adam Lallana

Adam Lallana

15 milyon

46/53Daniel Sturridge

Daniel Sturridge

15 milyon

47/53Divock Origi

Divock Origi

10 milyon

48/53Alberto Moreno

Alberto Moreno

9 milyon

49/53Simon Mignolet

Simon Mignolet

8 milyon

50/53Ben Woodburn

Ben Woodburn

5 milyon

51/53Connor Randall

Connor Randall

500 bin

Toplam 950,5 milyon

52/53

Tottenham kalecisi Hugo Lloris'in Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaptığı en güzel kurtarışlar...

53/53

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