Devler Ligi'nde çılgın detay! 1,7 milyar euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu mücadele öncesi dikkatleri çeken detay şu şekilde...
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri gündeme geldi.
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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.
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Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor. Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
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Harry Kane
150 milyon
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Dele Alli
100 milyon
7/53
Christian Eriksen
85 milyon
8/53
Son Heung-min
65 milyon
9/53
Davinson Sanchez
45 milyon
10/53
Toby Alderweireld
40 milyon
11/53
Eric Dier
40 milyon
12/53
Kieran Trippier
35 milyon
13/53
Lucas Moura
32 milyon
14/53
Hugo Lloris
30 milyon
15/53
Jan Vertonghen
30 milyon
16/53
Victor Wanyama
25 milyon
17/53
Ben Davies
25 milyon
18/53
Erik Lamela
20 milyon
19/53
Serge Aurier
20 milyon
20/53
Harry Winks
20 milyon
21/53
Moussa Sissoko
18 milyon
22/53
Juan Foyth
12 milyon
23/53
Vincent Janssen
8 milyon
24/53
Fernando Llorente
3,5 milyon
25/53
Kyle Walker-Peters
3 milyon
26/53
Michel Vorm
2 milyon
27/53
Paulo Gazzaniga
2 milyon
Toplam 835,5 milyon
28/53
Muhammed Salah
150 milyon
29/53
Sadio Mane
85 milyon
30/53
Roberto Firmino
80 milyon
31/53
Virgil van Dijk
75 milyon
32/53
Alisson
65 milyon
33/53
Naby Keita
65 milyon
34/53
Andrew Robertson
50 milyon
35/53
Trent Alexander-Arnold
50 milyon
36/53
Fabinho
45 milyon
37/53
Georginio Wijnaldum
40 milyon
38/53
Alex Oxlade-Chamberlain
40 milyon
39/53
Joe Gomez
35 milyon
40/53
Jordan Henderson
28 milyon
41/53
Xherdan Shaqiri
25 milyon
42/53
Dejan Lovren
20 milyon
43/53
Joel Matip
20 milyon
44/53
James Milner
15 milyon
45/53
Adam Lallana
15 milyon
46/53
Daniel Sturridge
15 milyon
47/53
Divock Origi
10 milyon
48/53
Alberto Moreno
9 milyon
49/53
Simon Mignolet
8 milyon
50/53
Ben Woodburn
5 milyon
51/53
Connor Randall
500 bin
Toplam 950,5 milyon
52/53
Tottenham kalecisi Hugo Lloris'in Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaptığı en güzel kurtarışlar...