YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Devler Ligi müjdesi! Süper Lig'in bitimine haftalar kala...
UEFA, Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklere gidileceÄŸini duyurmuÅŸtu.
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UEFA'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlardan en Ã§ok ses getireni artÄ±k katsayÄ± sÄ±ralamasÄ±nda ilk 4 Ã¼lkenin 4'er takÄ±mÄ±na doÄŸrudan Åžampiyonlar Ligi'ne girme hakkÄ± tanÄ±masÄ± oldu.
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Mevcut durumda ilk 4'te yer alan Ä°spanya, Ä°ngiltere, Almanya ve Ä°talya liglerinde ilk sÄ±rayÄ± alan toplam 16 takÄ±m Åžampiyonlar Ligi'ne doÄŸrudan grup aÅŸamasÄ±nda baÅŸlayacak.
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Yeni formatta, UEFA Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 5 ve 6. sÄ±radaki liglerin ilk 2 takÄ±mÄ±, 7 ile 10. sÄ±rada yer alan Ã¼lkelerin ise sadece ÅŸampiyonlarÄ±nÄ±n doÄŸrudan gruplara katÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
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SÃ¼per Lig'i nasÄ±l etkileyecek?
TÃ¼rkiye mevcut durumda 10. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸampiyonunu doÄŸrudan gÃ¶ndermeye devam edecek. SÃ¼per Lig'de bu yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu olan takÄ±m 2018-2019 sezonunda yine grup aÅŸamasÄ±ndan baÅŸlayacak. 10. sÄ±radaki TÃ¼rkiye'yi, Ã‡ek Cumhuriyeti, Ä°sviÃ§re ve Hollanda takip ediyor. Aradaki puan farkÄ± 1 sezonda kapanacak kadar az deÄŸil.
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SÃ¼per Lig 2.'si kaÃ§ Ã¶n eleme oynuyor?
SÃ¼per Lig'i 2. sÄ±rada bitiren takÄ±mlarÄ±mÄ±z Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmak iÃ§in 2 Ã¶n eleme geÃ§mek zorundaydÄ±. Ä°lk turda genelde kolay rakipler gelirken, son aÅŸamada bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerin temsilcilerine sÃ¶z geÃ§irmekte zorlanÄ±yorduk. ArtÄ±k 2 olan Ã¶n eleme sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±. Ancak artÄ±k muhtemel rakipler arasÄ±nda Ä°ngiltere, Ä°talya, Ä°spanya ve Almanya takÄ±mlarÄ±nÄ±n olmamasÄ± da Ã¶nemli bir avantaj olarak gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.
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Temsilcimizin rakibi ilk turda Ã‡ekya, Ä°sviÃ§re, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya liglerinin 2.lerinden biri olacak. GÃ¼ncel puan sÄ±ralamasÄ±na gÃ¶re Slavia Prag, Basel, Ajax, Sturm Graz liglerinde 2. sÄ±rada bulunuyor.
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6 takÄ±mdan turu geÃ§ecek 3 takÄ±ma Portekiz, Ukrayna, BelÃ§ika liglerinin 2.leri ile Fransa ve Rusya liglerinin 3.leri eklenecek. Bu 8 takÄ±mdan 4 tur atlayacak, son aÅŸamada ise 2 takÄ±m Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma hakkÄ± kazanacak.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta gÃ¶zler lig ikinciliÄŸine Ã§evrilmiÅŸ durumda.
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Ligde kalan 6 maÃ§Ä± kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde kesin olarak Åžampiyonlar Ligi Ã¶n eleme vizesi alacak olan Siyah-BeyazlÄ±lar son 5 sezonda topladÄ±ÄŸÄ± puanlarla UEFA sÄ±ralamasÄ±nda 25. durumda.
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KURADA SERÄ° BAÅžI OLACAK
Kartal ligi 2. sÄ±rada bitirdiÄŸi takdirde hem 3. Ã¶n eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri baÅŸÄ± olacak. BeÅŸiktaÅŸ Ã¶zellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandÄ±ÄŸÄ± puanlarla Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±.Â
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DEV TAKIMLARI GERÄ°DE BIRAKTI
BeÅŸiktaÅŸ son 5 sezonda topladÄ±ÄŸÄ± puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takÄ±mlarÄ± geride bÄ±raktÄ±.
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UEFA sÄ±ralamasÄ±nda FenerbahÃ§e 45., Galatasaray 67., BaÅŸakÅŸehir ise 118 durumda.
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GÃ–ZLER KALAN 6 MAÃ‡A Ã‡EVRÄ°LDÄ°
BeÅŸiktaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶n elemede seri baÅŸÄ± olma ÅŸansÄ± bulunmuyor.
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Bu nedenle Kartal kalan 6 maÃ§Ä± kazanÄ±p Åžampiyonlar Ligi Ã¶n elemesine kalÄ±rsa gÃ¼Ã§lÃ¼ rakiplerle eÅŸleÅŸmeyecek..
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Ã–te yandanUEFA ile Avrupa KulÃ¼pler BirliÄŸi (ECA), UEFA genel merkezinde bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Åžampiyonlar Ligi maÃ§larÄ±nÄ±n hafta sonunda oynanmasÄ± konusunun da konuÅŸulduÄŸu toplantÄ±da birÃ§ok karar alÄ±ndÄ±.Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan La Liga BaÅŸkanÄ± Javier Tebas, Åžampiyonlar Ligiâ€™nin hafta sonu oynanmasÄ± planÄ±na kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, â€œLig maÃ§larÄ±nÄ± hafta sonu oynamaya devam edeceÄŸiz." dedi.