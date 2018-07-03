Devler Ligi için Galatasaray! Geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu golcü futbolcu "Evet" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılılar bombayı patlatmak için geri sayıma geçti... İşte o yıldız transferiyle ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, uzun bir süredir Ahmed Musa'nın peşinden koşuyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergileyen ancak 3 maçta attığı 2 gole rağmen takımının elenmesine mani olamayan golcü futbolcu ile ilgili bugün Nijerya basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Nijerya'da yayım yapan today.ng adlı internet sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Cim Bom, yıldız isimle prensipte anlaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bonservisi Leicester City'de olan futbolcu için Galatasaray'ın yıllık 4,5 milyon euroluk bir teklif sunduğunu öne sürdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siteye konuşan ve Musa'ya çok yakın olan bir kaynak, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra yıldız isme yönelik tekliflerin arttığını söylerken "Bununla birlikte Galatasaray, yıllık 4,5 milyon euro ödemeye hazır." ifadelerini kullandı. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, Badou Ndiaye ve Jason Denayer konusundaki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...