Dev zirve gerÃ§ekleÅŸti! Emre BelÃ¶zoÄŸlu...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Medipol BaÅŸakÅŸehir'de futbol yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun FenerbahÃ§e'ye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ konusunda yeni geliÅŸmeler var!
YazdÄ±r
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YazÄ± Tipi
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BaÅŸkan Ali KoÃ§, yeni sezonda sarÄ±-lacivertli formayÄ± giymesi neredeyse kesinleÅŸen tecrÃ¼beli futbolcuyla milli maÃ§lar dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde bir araya geldi.
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Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e AsbaÅŸkanÄ± Semih Ã–zsoy'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸulanlar...
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A Spor'un haberine gÃ¶re, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Semih Ã–zsoy'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± mini toplantÄ±da tecrÃ¼beli orta sahadan beklentilerini anlatan Ali KoÃ§, isteklerini bir bir sÄ±raladÄ±.
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Emre BelÃ¶zoÄŸlu, 'dalya' diyecek
Ä°lk olarak Emre'den sahadaki agresif tavÄ±rlarÄ±nÄ± azaltmasÄ±nÄ± isteyerek sÃ¶zle baÅŸlayan baÅŸkan Ali KoÃ§, "Bu takÄ±mÄ±n bir abiye, saha iÃ§inde bir lidere ama daha Ã§ok hÄ±rsa ihtiyacÄ± var. Kendilerinin FenerbahÃ§e'de oynadÄ±klarÄ±nÄ± anlatacak bir saha iÃ§i liderine ihtiyacÄ± var" ifadelerini kullandÄ±.
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BU ARMAYA ZARAR VERMEM
Ä°stemediÄŸi sÃ¼rece teknik direktÃ¶rÃ¼n iÅŸine karÄ±ÅŸmayacaksÄ±n. DÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ± sinirli tavÄ±rlar ortaya koymayacaksÄ±n" diyerek uyarÄ±larÄ±na devam eden baÅŸkan "Senden takÄ±mÄ± toparlamanÄ± istiyoruz. Beklentimiz bu... Gerginlik Ã§Ä±karmayacaksÄ±n. TakÄ±ma abilik yapacaksÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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38 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli futbolcunun da bu sÃ¶zler Ã¼zerine "Merak etmeyin. Bu armaya zarar verecek hareketlerden sakÄ±nacaÄŸÄ±m. Ne gerekirse yapmaya hazÄ±rÄ±m. Gerekirse herkesle tek tek konuÅŸup destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" diyerek gÃ¼ven verdiÄŸi gelen haberler arasÄ±nda..
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Yaz transfer dÃ¶nemine hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan FenerbahÃ§e, ilk olarak Medipol BaÅŸakÅŸehir formasÄ± giyen eski yÄ±ldÄ±zÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±.Â
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'VOLKAN'LA Ä°YÄ° Ä°ÅžLER YAPARIZ'
Ã–te yandan Emre'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Volkan Demirel'in durumunu sorduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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Emre'nin, yÃ¶netimin sÃ¶zleÅŸme yenilemeye sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± tecrÃ¼beli file bekÃ§isi iÃ§in "En azÄ±ndan bir sezon daha birlikte oynarsak daha Ã¶nemli iÅŸler yapabiliriz. SonuÃ§ta Volkan takÄ±mda aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan bir oyuncu. Oynamasa bile varlÄ±ÄŸÄ± diÄŸerlerine gÃ¼Ã§ verir" dediÄŸi bildirildi..