Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev transferi bitirmek için Londra'ya gitti! Ali Koç...
Fenerbahçe ara transferde takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe bu doğrultuda büyük oynuyor. Başkan Ali Koç bizzat dünya çapında bir yıldızın işini bitirmek için Londra'ya gitti... İşte o detaylar...
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Zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ali Koç, ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartabileceklerini belirtmişti. Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir sürü isim bulunuyor.
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Ancak yaklaşık 2-3 aydır Fenerbahçe'yle ismi alınan Cesc Fabregas, sarı lacivertliler için öncelikli adaylardan biri. Fenerbahçe dışında kendisiyle İtalya Serie A takımlarından Milan da ilgileniyor.
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Football Italia, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Chelsea'yle Cesc Fabregas'ın transferi için Londra'da bulunduğunu belirtti.
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Cesc Fabregas bu sezon Sarri yönetiminde Chelsea forması giymekte zorlanıyor. Tecrübeli İspanyol oyuncu bu sezon ligde yalnızca 5 maçta forma giyebilmişti.
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Chelsea'nin italyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise, 31 yaşındaki futbolcuya her ne kadar az şans tanısa da, kendisinin takımda kalmasını istiyor. Her fırsatta Fabregas'ın takım için öneminden bahseden Sarri, Fabregas'ın takımda kalması için yönetimle bile konuşmuştu. (Ajansspor)
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Fabregas'ın kadroya alınmadığı son maçta Chelsea deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0'lık skorla geçti...