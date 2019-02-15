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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
15 Şubat 2019 - 09:49,

Dev transfer için anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezona damgasını vuracak transfer için iki kulüp anlaşmaya vardı.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir süredir konuşulan Mohamed Salah ismiyle ilgili transfer söylentileri, iddianın ötesine geçti.

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Elde edilen bilgiye göre Liverpool kulübü Mohamed Salah'ı isteyen İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Juventus, Liverpool'un Salah karşılığında istediği Dybala + 50 milyon euro teklifini kabul etti.

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Dybala'nın piyasa değerinin 75 milyon euro olduğu düşünülürse bu transferin toplam maliyeti 125 milyon euro olacak.

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Ancak Tuttosport ise Dybala'nın bu transfere dahil olmadığını ve Liverpool'un Salah için Juventus'a 160 milyon euro vereceğini iddia etmişti.

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Cristiano Ronaldo'nun Salah'ın transferini özellikle istediği iddia edilmişti.

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İtalya'da Roma ve Fiorentina formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, 42 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu.

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İngiltere'de yıldızlaşan Salah, Liverpool forması altında çıktığı 86 maçta 64 gol attı.

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Bu sezona da fırtına gibi giren Mısırlı yıldız, Liverpool'u Premier Lig'in zirve ortağı yaparken, 26 lig maçında 25 gole katkı verdi. (17 gol - 8 asist)

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Liverpool, Manchester City ile aynı puanda ama averajla ikinci sırada yer alıyor. 1 maçları da eksik...

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İngiltere Premier Lig'de sıralama yapılırken genel averaja bakılıyor ve Manchester City ile Liverpool sezon sonunda aynı puanla ligi bitirirse, iki takımın arasındaki maçlar ilk öncelik olmayacak.

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Federasyon Kupası'nda Wolves'a elenen Liverpool, bu hafta sonunu maç yapmadan geçirecek.

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Dybala'lı Juventus ise sahasında Frosinone'yi konuk edip ikinci Napoli ile olan 11 puanlık farkı korumaya çalışacak.

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Liverpool, 19 Şubat Salı günü Bayern ile Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma mücadelesi verecek.

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Juventus ise 1 gün sonra, 20 Şubat Çarşamba günü Atletico Madrid'e konuk olacak.

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Salah, Avrupa'daki ilk golünü 2012 yılında Basel forması giyerken bu şekilde kaydetmişti...

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