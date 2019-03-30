Dev takasla gidiyor! Quaresma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın önümüzdeki sezon 'Büyük aşkım' dediği Porto'ya geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.
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Öyle ki Portekiz ekibi de eski oyuncularının geri dönmesine son derece sıcak bakıyor. Ancak Beşiktaş kulübü bonservis bedeli kazanarak, Porto kulübü ise 35 yaşındaki bir oyuncu için bonservis ödemeden bu transferi bitirmek istiyor.
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Bu konuda görüşmeler devam ederken, Porto kulübünden siyah-beyazlılara sürpriz bir önere geldiği öğrenildi.
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Portekiz ekibinin yöneticilerinin siyah-beyazlılara, devre arasında PAOK'a 6 aylık kiralık olarak gönderilen Sergio Oliveira'yı önerdiği belirtildi.
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Merkez orta sahada görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun Ricardo Quaresma'nın takasında kullanılabileceğini iletilirken, bu konuda Beşiktaş yönetiminden sezon bitmeden yanıt gelmesi bekleniyor.
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ADRIANO KARTAL'DA KALMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Adriano'dan sürpriz hamle geldi. Uzun süredir kendisine takım arayan Brezilyalı yıldız, menajerini İstanbul'a davet etti. Siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen sambacının menajerinin; istenmesi durumunda Adriano'nun 1 yıl daha Beşiktaş formasını giyebileceğini ilettiği öğrenildi. Yönetim ise kararı seçim sonrasında verebileceklerini menajere iletti.