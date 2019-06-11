Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dev takas! Ozan Tufan 2.5 milyon euro karşılığında...
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Süper Lig'in İstanbul kulüpleri arasında yarış kızıştı...
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Fenerbahçe'de sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.
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Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
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Bir yandan da UEFA'dan çıkacak karara göre transferde hareket etmek isteyen Fenerbahçe bu karara göre transferde daha net kararlar almayı planlıyor.
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Ersun Yanal ve Damien Comolli liderliğinde gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertliler de öncelik kulübe para kazandıracak isimleri güzel bir fiyatla satıp yapılacak transferlere kaynak oluşturmak.
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Özellikle Eljif Elmas, Miha Zajc gibi isimlerden bu kaynağı yaratmayı planlayan yönetim takımda kalmasını istediği isimlerle de sözleşme imzalamayı planlıyor.
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Bir yandan sözleşmesi biten isimlerle masaya oturan, diğer taraftan forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe, orta sahaya yapılacak takviyeler için de iyice gaza bastı.
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Başakşehirli İrfan Can Kahveci de öncelikli aday olarak listedeki isimlerden biri.
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23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle daha önce dirsek temasında bulunup nabız yoklayan sarı-lacivertlierin, bu hafta resmi temaslara başlayıp Başakşehir'in kapısını çalacağı bildirildi.
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SEVILLA DA TAKİPTE
1.76 boyundaki oyuncu için 10 milyon euro civarında bir bedel düşünen Başakşehir cephesine Ozan Tufan + 2 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı ifade edildi.
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Yönetimin temmuz ayına kalmadan en azından orta sahadaki sıkıntıyı çözmek için yoğun çaba harcadığı ve gerekirse yeni bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında.
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Bu arada İspanyol ekibi Sevilla'nın da geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana İrfan Can için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.
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Merkez orta saha olarak görev yapan İrfan Can Kahveci, sol kanatta da oynayabiliyor. Sol ayaklı olan 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir'le 37 maça çıkıp 4 gol, 5 asist üretip 9 gole etki etti.
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Performansı ile milli takıma kadar yükselen İrfan, Fransa ile oynanan mücadeleye 11'de başlayıp mücadelesiyle alkış almıştı.
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Ozan Tufan sezonun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da tamamlamıştı...