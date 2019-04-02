Dev proje tanıtıldı! 2023'te tamamlanacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma kulüp başkanı Florentino Perez ile Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena katıldı.
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Konuşmasında Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesinde özellikle yeni teknolojilerin öne çıkarılacağını kaydeden Perez, "Yeni Bernabeu, geleceğin büyük dijital stadyumu olacak." dedi.
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"Gelecek bizden modern ve öncü olmanın yanı sıra yeni ve güçlü bir gelir sağlayacak bir stadyum yapmamızı istiyor." diyen Real Madrid Kulübü Başkanı, "İnteraktif bir müzenin ve 360 derecelik dijital skor tabelasının da bulunacağı en iyi teknolojileri kullanacağız. Geleceğe referans olacak bir stadyum yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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Santiago Bernabeu Stadı'nın Madrid kentinin sembollerinden olduğunu ve yeni stadın da "dünyanın en iyisi" olacağını söyleyen Perez, projenin gerçekleşmesindeki iş birliğinden dolayı Madrid Belediyesine teşekkür etti.
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Diğer yandan Perez, 2000 yılından bu yana Real Madrid'in altyapı, antrenman sahaları ve stadyum için toplamda 500 milyon avroluk yatırım yaptığını ifade etti.
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Real Madrid'in maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı, 1947 yılında açılmıştı.
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Finansal danışmanlık şirketi Deloitte'nin raporuna göre Real Madrid, 2017-2018 sezonunda toplamda 750,9 milyon avro ile dünyada en fazla gelir elde eden kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor.
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2023 yılında tamamlanacak yeni Santigo Bernabeu'ya ait bazı özellikler şöyle:
- 66 bin metrekarelik bir alana genişleyecek Santiago Bernabeu Stadı'nın çevresinde restoran, alışveriş, eğlence ve spor merkezleri de olacak.
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- Yeni stadyumun yapımı 525 milyon avroya (Yaklaşık 3 Milyar 272 Milyon TL) mal olacak. Bunun 100 milyon avrosu teknolojik malzemelere, 300 milyon avrosu inşa çalışmalarına ve 125 milyon avrosu da iç restoreye harcanacak.
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- Real Madrid Kulübü, finansman için bankalarla kredi anlaşması yapacak. Real Madrid'in bankalara yılda yaklaşık 25 milyon avroluk ödeme yapması öngörülüyor.
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- Meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak gerektiğinde stadyumun üzeri kapatılabilecek.
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- Yenilenen Santiago Bernabeu Stadı'nın yüksekliği 12 metre daha fazla olacak.
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- Stadyumdaki koltuk sayısı 3 bin artırılarak, toplamda 82 bine çıkarılacak.
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- Prado Müzesi'nden sonra Madrid'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan ve yılda yaklaşık 1 milyon biletli ziyaretçisi bulunan Real Madrid Müzesi'nin büyütülerek ve dijitalleştirilerek toplam yıllık gelirinin 15 milyon avroya çıkarılması hedefleniyor.