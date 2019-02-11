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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11 Şubat 2019 - 07:42,

Dev maça damga vuran an! 18 yaşındaki Arda...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta gözlerden kaçan bir başka detay daha vardı...

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Maçın 18. dakikasında Galatasaray'da Onyekuru Trabzonspor'un genç kalecisiyle karşı karşıya kaldı.

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Mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı noktasına gitti...

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Trabzonspor'un genç kalecisi Arda Akbulut pozisyon sonrası adeta buz kesti.

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Pozisyonla ilgili tartışmalar sürerken devreye Trabzonspor'un kaptanı Yusuf Yazıcı girdi.

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Yusuf, Arda Akbulut'u kenara çekerek penaltı pozisyonunda hatası olmadığını ima etti ve atış öncesi genç eldiveni cesaretlendirdi.

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O anlar yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı...

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Penaltıya itiraz eden Arda'yı karşısına alan Yusuf "Sorun değil Arda! Penaltı atışına konsantre ol ve maça devam et" sözleriyle genç kaleciyi teselli etti.

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Kariyerinin ilk Süper Lig maçı

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Arda Akbulut, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı.

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Birinci kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından 18 yaşındaki file bekçisine şans doğdu.

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Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Arda, zorlu maçta bordo-mavili kaleyi korudu.

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