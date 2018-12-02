Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dev maç öncesi olay sözler! 'Sezona havlu atar...'
Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak! Bu maç öncesi yazarlarımızdan Hakan Ünsal ve Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
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İşte o değerlendirmeler:
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Kenan Başaran
1-) Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Gergin, stresli vs… Beraberlik mi ağır basar?
Bu derbi iki takım için de sezon finali olacak. İki tarafın da puan kaybına tahammülü yok hele Beşiktaş'ın hiç yok. Son haftalarda hakemlere dair yaşananlardan ötürü siyah beyazlı tribünler hakem her düdüğünü ölçüp biçecek bu da gergin olmalarına neden olacak. Gerilim Beşiktaş'a asla yaramaz. Bunu bile Galatasaraylı oyuncular agresif başlayarak Beşiktaş'ın psikolojisine de oynayabilir. Gerilim olmazsa keyifli bir derbi olur. Kazanma mecburiyeti en az 2-3 gol vaat eden bir derbi. 2-) Derbinin favorisi kim ve neden?
Güncel forma bakarsak favori Beşiktaş. Şenol Güneş, haftalardır adeta takmı sabote eden bazı oyuncuları kızağa çekti. Bazı sakatlıklar bence hakiki değil. Ankaragücü ve Sarpsborg maçı kaybedilen ruhun yeniden kazanıldığı sinyallerini verdi. Bazı as oyuncular vazgeçilmez olmadıklarını gördü. Sarpsborg maçı fiziksel olarak Beşiktaş'ı hırpaladı ama ruhsal olarak tazeledi. Galatasaray'ın eksikleri de Beşiktaş'ın lehine. Beşiktaş, bu Galatasaray'ı mutlak surette yenmeli, beraberlikte dahi sezona havlu atar.
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3-) Kader adamları kimler?
Tabii kadroları kestirmek en azından Beşiktaş namına zor. Bir yanda iki maçta başarılı olmuş isimler diğer yanda yeniden hazır olan aslar. Oynarsa Güven ve Quaresma... Baskı altındaki Karius'a da dikkat.. Galatasaray'da kadro o kadar eksik ki, Muslera demekten başka çarem yok. 4-) Beşiktaş nasıl oynamalı?
Ljajic merkezli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmalı. Quaresma kaynaklı kenar ortalar planın tamamlayıcısı olmalı. Yani maçı 60 ortayla tamamlamanın bir manası yok. Sarpsborg maçının ilk devresindeki gibi orta alanı yol geçen hanına dönüştürmemeli. Savunmasını en fazla öne çıkarak takım Beşiktaş, dolayısıyla atağa çıkarken basit top kayıplarını mümkün mertebe düşük tutmalı. Ceza sahasında da topla en çok buluşan takım Beşiktaş. Ama net vuruş sıkıntısı da çekiyor. Golcüler de dikkatli olmalı artık. Pektemek sahada olmalı zira esas golcüye alanlar açıyor.
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5-) Hakem Cüneyt Çakır doğru tercih mi? Hakemin derbiye etkisi ne olur?
Cüneyt Çakır açıklanınca komplocular "Derbi berabere bitecek" dedi. Oysa Çakır'lı Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 1 beraberlik be bariz Galatasaray üstünlüğü oluşmuş. Bunu yüzde yüz hakem yönetimine bağlamak doğru değil. Bugün VAR protokolüne uyulursa iki tarafın da endişe etmesine gerek yok.Öyle ya da böyle Galatasaray iki hakemi kızağa çektirdi ve bunun yarattığı bir psikolojik baskısı var. Cüneyt Çakır, MHK Başkanı'ndan bile daha kariyerli bir hakem. Dolayısıyla onun en büyük gücü de bu. Kendi markasına gözeterek yönetmesi yeterli.
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Hakan Ünsal
1-) Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Gergin, stresli vs… Beraberlik mi ağır basar?
Gergin olması muhtemel ve doğal. Çünkü, Başakşehir ile aradaki fark her geçen hafta kapanması zor bir puana doğru gidiyor. İki takım hem kendini, hem rakibi hemde Başakşehir’i düşünerek oynayacak.2-) Derbinin favorisi kim ve neden?
Beşiktaş. Sahasında oynuyor olması zaten avantajı veriyor. Ama Galatasaray’ın sayı ve etki olarak ciddi eksikleri büyük etken olacak. Kendi sahasında kaybedip yarışın uzağında kalmamak için kazanmaya mecbur Beşiktaş.
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3-) Kader adamları kimler?
Galatasaray için kader adamı olabilecek tek isim var Muslera. Çok iyi oynaması lazım. Diğer taraftan Karius’un form durumu da maçın kaderini etkileyecek kadar kötü. Ama asıl adam Güven olur.4-) Beşiktaş nasıl oynamalı?
Avrupa’dan moralli gelerek kendi sahasında oynayacağı böyle kritik maç için oyuncuya bir şey söylemeye gerek. Kadroyu açıkla bırak sahaya futbolcu zaten nasıl oynayacağını bilir.
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5-) Hakem Cüneyt Çakır doğru tercih mi? Hakemin derbiye etkisi ne olur?
Son dönemde yaşananlara bakarsak Cüneyt Hoca doğru isim. Halil Umut Meler de iyi hakem ama bu maç ekstra bir hal aldı ve Cüneyt Hoca bu maçları çok yönetti.