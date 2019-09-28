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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28 Eylül 2019 - 00:55,

Dev maç öncesi flaş gelişme! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Süper Lig'de haftanın dört gözle beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek.

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Derbi öncesi merak edilen sorulardan birisi de Başkan Ali Koç'un Türk Telekom Stadyumu'na gidip-gitmeyeceği sorusuydu.

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PFDK tarafından Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

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Ancak bu ceza Ali Koç'un stada girmesine değil protokol tribününde yer almasına engel oluyordu.

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Tahkim Kurulu verdiği kararlar PFDK'nın verdiği 30 gün hak mahrumiyeti kararını kaldırdı.

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Bu kararın ardından derbi öncesi en çok merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alan Ali Koç derbi karşılaşmasını gidip gitmeyeceği sorusu da yanıtını buldu.

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Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbiye gitme kararı aldı.

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Ali Koç gibi derbi karşılaşmaya gidip gitmeyeceği merak konusu olan bir başka isim de Volkan Demirel'di.

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Volkan, futbol hayatını noktaladıktan sonra sarı lacivertli takımın teknik heyetinde görev almaya başladı.

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Antrenörlük hayatına başlayan Volkan Demirel bilindiği üzere henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor.Volkan Demirel Türk Telekom Stadyumu'nda tribünde olmayacak.

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Volkan için geriye iki ihtimal kalıyor; ya Türk Telekom'a giden kafilede yer almayacak ya da takımla birlikte gidip, 90 dakikayı soyunma odasından takip edecek.

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Tecrübeli ismin dev derbiyi TT Stadyumu soyunma odasından takip edeceği öğrenildi.

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