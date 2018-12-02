YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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HÃ¼rriyet Gazetesi yazarÄ± ve Spor Arena yorumcusu Kenan BaÅŸaran, Haber Global'deki "Kontra" programÄ±nda iddialÄ± aÃ§Ä±klamalara imza attÄ±... Ä°ÅŸte, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in bomba sÃ¶zler sarfeden Kenan BaÅŸaran'Ä±n o aÃ§Ä±klamalarÄ±...
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- FenerbahÃ§e ortalama 1 puanla gidiyor. Bir an Ã¶nce dÃ¼ÅŸme hattÄ± civarÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ± lazÄ±m. Erwin Koemanâ€™a da bir ÅŸey sÃ¶ylemeli Ali KoÃ§ veya Damien Comolli... Yani adam her maÃ§ sonu aynÄ± soruyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor: KalÄ±yor musunuz, gidiyor musunuz? Adam bir gÃ¼n sonra da 1 hafta sonra da gidebilirim diyor.. Bu zulÃ¼mdÃ¼r...
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- Derbide herkes CÃ¼neyt Ã‡akÄ±râ€™a odaklanacak. BakÄ±n Ã‡akÄ±r, sadece hakemliÄŸin deÄŸil TÃ¼rk futbolundaki aktÃ¶rlerin iÃ§inde bile en kariyerlisi. Ã‡akÄ±râ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§Ã¼ markasÄ±. Ã‡Ä±ksÄ±n maÃ§Ä± kendi markasÄ± iÃ§in yÃ¶netsin, bir sorun olmaz.
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- GalatasaraylÄ±larÄ±n idmana 40 bin kiÅŸi toplamasÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ tarafÄ±na sordum cevaplarÄ± ÅŸu oldu: Derbide de 40 bin kiÅŸi olacak ama BeÅŸiktaÅŸlÄ±...
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- Fatih Terim, derbi Ã¶ncesi en iyi kozunu oynadÄ±: Motivasyon... DÃ¼n oluÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re Terimâ€™in bugÃ¼n ilk 11â€™e Hasan ÅžaÅŸ ve Necati AteÅŸâ€™i yazmasÄ± lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ en Ã§ok onlar motive olmuÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
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- Bizi bugÃ¼n Galatasarayâ€™Ä±n Åžampiyonlar Ligiâ€™ndeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸmamÄ±z gerekiyordu. GeÃ§en sezon gruptan yenilgisiz Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Avrupa tecrÃ¼besi daha iyi olan Galatasarayâ€™Ä±n bu sezon Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kseltmesi lazÄ±mdÄ±.
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- Fatih Terim takÄ±mÄ±n potonsiyelini gÃ¶rÃ¼yor, neyi yapÄ±p yanmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in derbiden bu yana bence gÃ¼ndemi deÄŸiÅŸtiriyor.Â
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- GÃ¼ncel form ve kadro yapÄ±sÄ±na bakarsak BeÅŸiktaÅŸ, derbiyi kazanÄ±r. Ama bu derbi.. Bir kÄ±rmÄ±zÄ± kart bir penaltÄ± herÅŸeyi tersine Ã§evirebilir. Ama son iki maÃ§ta alÄ±nan galibiyet BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n hem yedek kulÃ¼besini hem de hamle oyuncusu sayÄ±sÄ±nÄ± zenginleÅŸtirdi.Â