Dev kulüpler Süper Lig yıldızları için kapıda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Zeki Çelik gibi gençlerimizin Avrupa’nın önemli takımlarında forma giymesi devlerin gözünü Süper Lig’e çevirdi. Türkiye’nin öne çıkan isimleri yetenek avcılarının radarına girdi.
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İşte Avrupa'nın önemli isimlerinin transfer etmek istediği oyuncular...
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Lille’in hedefinde 3 isim
Mehmet Zeki Çelik’i İstanbulspor’dan kadrosuna katıp Fransa’nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Lille, Anadolu’yu adeta göz hapsine aldı.
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Fransız ekibinin hedefindeki en önemli isim Sivasspor formasıyla milli takıma kadar yükselen Emre Kılınç.
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Kırmızı-Beyazlı takımda bu sezon 6 gol, 6 asistlik müthiş bir grafik ortaya koyan Emre, uzun süredir izleniyor.
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Lille ayrıca listesine Bursaspor’un genç file bekçisi Muhammed Şengezer ile Gençlerbirliği’nin 20 yaşındaki savunmacısı Mert Çetin’i de ekledi. Bu 3 oyuncunun da transferi iiçin şimdiden nabız yoklanmaya başlandı.
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Hannover, İrfan’ın peşinde
Gençlerbirliği’nden geldiği Başakşehir’de Abdullah Avcı’yla beraber büyük mesafe kateden, hem takımının hem de Ay-Yıldızlılar’ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen İrfan Can Kahveci’yi Almanlar yakından takip ediyor.
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Fanatik’in haberine göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Hannover 96 talip oldu.
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Başakşehir’e şimdiden menacerler tarafından öneriler gitmeye başladı. Daha önce Cengiz Ünder’i 13.5 milyon Euro bedelle Roma’ya gönderen Turuncu-Lacivertliler’in İrfan Can için ise kapıyı 15 milyon Euro’dan açacağı belirtildi.
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İrfan Can’a İspanya’dan talipler olduğu da son günlerde sıkça konuşuluyor. nabız yoklanmaya başlandı.
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Roma’ya Cengiz Ünder’i kazandıran ve Türk pazarına son derece hakim olan sportif direktör Monchi, yuvası Sevilla’ya geri döndü.
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Kayserispor’da yıllardır skor yükünü çeken isimlerin başında gelen ve adı zaman zaman Galatasaray’la da ciddi şekilde anılan başarılı futbolcunun Eskişehir’de oynanan Moldova maçında canlı olarak izlendiği ve sezon sonuna kadar takip altına alındığı bildirildi.