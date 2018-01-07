« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Dev finalde yürekler ağza geldi
Futbol
Dev finalde yürekler ağza geldi
Umman
'ın Körfez Kupası finalinde
Birleşik Arap Emirlikleri
'ni penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
1 / 11
Kupa zaferiyle birlikte sevinçten çılgına dönen Umman'lı taraftarların yüklendiği cam bariyer bir anda kırıldı ve 40 Umman'lı taraftar tribünden aşağı düştü.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
2 / 11
Yaralanan taraftarlara ilk müdahale saha içinde yapıldı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
3 / 11
Taraftarlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.(Fanatik)
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
4 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
5 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
6 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
7 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
8 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
9 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
10 / 11
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 10:24
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 11:05
11 / 11
Birleşik Arap Emirlikleri
Futbol
Umman
Umman'ın Körfez Kupası
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER