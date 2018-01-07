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Futbol

Dev finalde yürekler ağza geldi

Umman'ın Körfez Kupası finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

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Kupa zaferiyle birlikte sevinçten çılgına dönen Umman'lı taraftarların yüklendiği cam bariyer bir anda kırıldı ve 40 Umman'lı taraftar tribünden aşağı düştü.

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Yaralanan taraftarlara ilk müdahale saha içinde yapıldı.

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Taraftarlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.(Fanatik)

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Birleşik Arap EmirlikleriFutbolUmmanUmman'ın Körfez Kupası

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