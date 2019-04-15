Dev derbi Avrupa basınında!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Avrupa ve Rus basınında geniş yer bulurken en dikkat çeken başlık ise, “Fenerbahçe, Galatasaray’dan puan aldı” oldu.
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İşte Rus ve Avrupa basınında yer alan haberler...
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Tüm dünyanın konuştuğu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanmasından sonra tüm dünyada olduğu gibi Rus basını da maça geniş yer ayırdı. 1-1 eşitlikle sona eren maç için Rus gazete ve spor siteleri farklı yorumlar getirdi.
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Sovsport.ru, “İstanbul derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının kazananı yok” başlığıyla yayınlanan haberde derbi mücadelesinde eşitliğin Onyekuru ve Eljif Elmas’ın karşılıklı golleriyle bozulamadığı, Galatasaray’ın bu sonuçla şampiyonluk için büyük avantaj kaybettiğini yazdı.
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Neustedter üst üste dokuzuncu maçta oynamıyorRus Sport Ekspress gazetesinin haberinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan puan aldığı, Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Rus futbolcu Roman Neustedter’in Galatasaray maçıyla birlikte toplamda 9 maçtır forma giymediğine dikkat çekildi.
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Haberde Fenerbahçeli Valbuena ile Galatasaray savunmasının zorlandığı ama Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesinden sonra Fenerbahçe ikinci yarının tümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı bilgileri verildi. Rusya’nın en çok izlenen spor kanalı Match TV’de de derbi maça geniş yer verilirken haberlerde Galatasaray’ın büyük bir fırsat teptiğine dikkat çekildi.
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Avrupa'nın diğer önemli gazeteleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisini manşetlerine çıkardı. Fransa'nın L'Equipe Gazetesi Galatasaray'ın, lider Başakşehir ile puan farkını 3'e indirme şansını kaçırdığını belirtti.
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BBC de dev derbiye yer ayırırken, karşılaşmada Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına rağmen kaybetmemesine vurgu yapıldı. Ve haberde "Fenerbahçe 10 kişiyle Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını sarstı." ifadeleri kullanıldı.
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Sport News'te yer alan haberde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında durdurduğunu yazdı. Tartışmalı pozisyonların yaşandığı derbide ise Voetbal Galatasaray'ın derbideki hakem kararlarına öfkeli olduğunu belirtti.
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"Hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Bu iş korkakların işi değil"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için hem 'puan' hem de psikolojik olarak çok önemli 2 puan kaybettik. Bu beni çok üzdü" dedi.