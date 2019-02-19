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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Fotoğraflar: AP
19 Şubat 2019 - 15:41,

Deschamps'ın şaşırtan değişimi! Artık...

2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde "Dünyada Yılın Takımı" ödülünü almak için boy gösteren Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, yeni görüntüsüyle hemen dikkatleri üzerine çekti.

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Fransa Milli Takımı'nı başarıdan başarıya koşturan Didier Deschamps için yıllardır sorun haline gelen bir durum vardı.

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Neşeli bir kişilik olmasına rağmen gülünce ortaya çıkan görüntü, onun kalitesindeki birine yakışmıyordu.

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Bu görüntüyü görenler, onca para kazanan bir insanın neden bu durumu düzeltmediğini yıllarca sorguladı.

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Zaman zaman bunu bildiği için engel oldu...

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Bazen de dayanamayıp istediği gibi güldü...

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Ama ortaya çıkan görüntü hep akıllarda kaldı.

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2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde "Dünyada Yılın Takımı" ödülünü almak için boy gösteren Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, yeni görüntüsüyle hemen dikkatleri üzerine çekti.

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Yıllardır süren "diş" probleminde başarılı bir operasyon geçirdiği gözlerden kaçmıyordu.

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Yenilenen dişleriyle karizmasını yukarı çektiği rahatlıkla söylenebilir...

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İşte Fransız teknik adamın kariyerinden kesitler... (VİDEO)

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