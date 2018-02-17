Derin kadro, derin kriz!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kenan Başaran, Beşiktaş’taki sürpriz puan kayıplarının sebeplerini yazdı
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Beşiktaş’ın birbirine eşdeğer çok sayıda oyuncusu var. Bu da sezon başından bu yana siyah beyazlıların en büyük gücü olarak gösteriliyor. Ne var ki Süper Lig’de alınan sonuçlar, bu iddiayı çürüttü. Kadro zenginliği kağıt üzerinde kalırken sahaya bir kriz olarak yansımaya başladı. Lens, Vida, Caner, Negredo, Oğuzhan beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldı.
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Eskiler “Parayla saadet olmaz” derler. Yeşilçam filmlerinde de sıklıkla duyduğumuz bir repliktir. Beşiktaş’ın ligde bu sezon yaşadığı vaziyeti bu sözle özetlemek mümkün; ‘para’nın yerine ‘derin kadro’yu koymak kaydıyla... Kime sorsanız Beşiktaş’ın kadrosunun zenginliğini övecek ve bu ligin çok üstünde olduğunu söylecek. Sezon başından bu yana dillendirilen bu söylem aynı zamanda Beşiktaş’ın en büyük tuzağı oldu. Oysa ‘derin kadro’, döndü dolaştı Beşiktaş’ın ‘derin krizi’ne dönüştü. Peki neden? Maddeler halinde yazalım...
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Beşiktaş’ın kağıt üzerinde aynı ayarda yani ‘özdeş’ çok sayıda oyuncusu var. Ancak bu oyuncular birbirlerinin yerine oynadıklarında devamlılık sağlayacak bir performans ortaya koyamadı. Misal, Ricardo Quaresma veya Ryan Babel olmadığında onların muadili sayılan Jeremain Lens bekleneni veremedi.
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Atiba ve Oğuzhan orta alanda eski fiziksel mücadeleden uzaklaştılar. O bölgede oynadığında yük Garry Medel’in sırtına kaldı. Orta alandaki zaafiyet takım savunmasını sekteye uğrattı. Gökhan Gönül-Pepe-Adriano gibi üst düzey üçlüye rağmen savunma hattı rakip ataklarda çok zorlandı. Samuel Beckett’ın ‘Godot’yu Beklerken’ oyununa nazire olurcasına aylarca beklenen Domagoj Vida, şimdiye kadar büyük bir hüsran oldu. Hayallerde ‘Pepe-Vida’ydı ancak Şenol Güneş, Pepe’yi cezadan korumak için bile Hırvat milli stopere Konya maçında güvenip ilk 11’de yer veremedi.
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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Caner Erkin de sakatlık ve 6 maçlık ceza sonrası bir türlü istenilen çizgiye gelemedi. Konya’da 19 hatalı pasla başı çekti. Beklenti Adriano’yu kesmesiydi ne varki Brezilyalı hem sol hem de sağ bek için Güneş’in en büyük jokeri. Konya’da da gözler onu aradı. Özdeşlik sorunu santrforda da can yaktı. “Cenk Tosun mu Negredo mu” derken, soru “Negredo mu, Love mı” formunu aldı. Oysa lazım olan Mario Gomez gibi tartışmasız bir golcü. Puan kaybedilen birçok maçta son vuruş sıkıntısı yaşandı. Konya’da Love ve Talisca bunun son örneklerini verdi.
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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İlk iki sezonda dar bir kadroyla oynayan teknik direktör Şenol Güneş’in oyuna alacağı ve çıkaracağı futbolcular isim olarak da dakika olarak da belliydi. Bu sezon kadro yapısından da kaynaklı olarak ezberi bozuldu. Haliyle oyuna müdahaleleri de ilk iki sezona göre daha etkisiz olmaya başladı. Tablo şu: Aynı düzeydeki futbolcuları verimli kullanamadığınız zaman kadro derinliği zenginlik yerine bir takımda istikrarı bozan bir krize de dönüşebiliyor.
Kenan BAŞARAN - Foto: Hürriyet,Ajanslar
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“Oğuzhan mı Tolgay mı?”, “Atiba mı Medel mi?”, “Negredo mu Love mı?”, “Vida mı Tosic mi?”, “Caner mi Adriano mu?” gibi sorular can yakar hale geliyor.