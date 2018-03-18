Derbiye damga vurdu! Kırılma anı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Müsabakada birbirinden önemli birçok pozisyon vardı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 13
İşte oynanan dev derbide yaşanan 12 kırılma anı
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 13
MEHMET EKİCİ'YE VERİLMEYEN KARTLAR
Karşılaşmanın ilk yarısında sert faullerde bulunan Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faullere sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Belhanda ve Feghouli'ye sert müdahaleleder bulunan Mehmet Ekici'nin pozisyonlarında sarı kart beklenirken hakem Bülent Yıldırım pozisyonları sadece faul olarak değerlendirdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 13
GOMIS'İN İLK YARIDA KAÇIRDIĞI İKİ FIRSAT
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ilk yarım saatlik diliminde iki net pozisyondan yararlanamadı. İki pozisyonda da sağ çaprazdan şutunu çeken Gomis, golle buluşamadı. 15. dakikada Linnes'in pası, 34. dakikada ise Feghouli'den aldığı pasla gol pozisyonuna giren Gomis, bu fırsatları değerlendiremedi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 13
SKRTEL VE SERDAR AZİZ'İN PENALTI POZİSYONU
Derbinin 25. dakikasına Skrtel ile Serdar Aziz arasında yaşanan pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Skrtel, penaltı bekledi ancak hakem Bülent Yıldırım "devam" dedi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 13
SOLDADO, HAKEM YILDIRIM'A VURDU...
Pozisyonun devamında Soldado, hakem Bülent Yıldırım'ın eline vurdu. Bülent Yıldırım, Soldado'nun bu tepkisinin ardından oyuncuya kart çıkartmadı ve karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 13
SOLDADO - SERDAR AZİZ POZİSYONU
İlk devrenin son dakikalarında Soldado ve Serdar Aziz ikili mücadeleye girerken Soldado, bir anda kendisini yerde buldu. Hakem Yıldırım'dan penaltı bekleyen Soldado, yoğun şekilde itirazlarda bulundu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
7 / 13
FERNANDO'NUN KIRMIZISI
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Giuliano'ya yaptığı faulün ardından hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet uzun süre tepki gösterdi ve kartın renginin kırmızı olması gerektiğini söylediler.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
8 / 13
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre Galatasaray formasından uzak kalan Fernando Reges, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'deki yerini tekrar aldı. İlk yarıda takımının en iyi oyuncuları arasında yer alan Fernando, 60. dakikada sakatlanarak yerini Ryan Donk'a bıraktı. Donk'un girmesinin ardından kısa bir süre oyunun kontrolü Fenerbahçe'ye geçti ve ev sahibi, tehlikeli ataklar üretmeye başladı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
9 / 13
GARRY - GOMIS BU KEZ OLMADI
Süper Lig'in en iyi ikilileri arasında gösterilen Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisinde girdikleri net pozisyonu gole çeviremediler. 48. dakikada Feghouli'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, top Volkan Demirel'den döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in bekletmeden şutunda ise son anda yatarak topa müdahale eden Neustaedter, gole izin vermedi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
10 / 13
FERNANDAO'NUN OFSAYT GOLÜ
Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan Fernandao, 80. dakikada sarı-lacivertliler için ilk kez ağları buldu ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Bu pozisyonda Şener sağ kanattan ortasını yaptı, Fernandao topu kafayla ağlara gönderdi ve kısa süreli bir sevinç yaşadı, gol kararı çıkmadı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
11 / 13
MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
86. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Giuliano, sağından bindiren Fernandao'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, Muslera harika bir kurtarış yaptı ve mutlak golü önledi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
12 / 13
SON DAKİKADA DİREKTEN DÖNEN TOP!
Galatasaray, karşılaşmanın 89. dakikasında galibiyete çok yaklaştı. Kazanılan frikikte topun başına geçen Maicon'un vuruşu yan direkten dışarı çıktı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
13 / 13
TOLGA VE 90+4...
Galatasaray, 19 yıldır galip gelemediği Kadıköy deplasmanında 90+4. dakikada %100'lük bir gol pozisyonu kaçırdı. Kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yapan Tolga, takımı adına galibiyet şansını değerlendiremedi. (Sporx)