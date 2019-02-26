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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Şubat 2019 - 22:26,

Derbiye damga vuran an! Ersun Yanal, Hasan Ali'ye...

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonun ardından Ersun Yanal ile Hasan Ali arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıda arka arkaya yediği gollerle adeta şoka girdi. 

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Müsabakaya çok baskılı başlayan Beşiktaş, henüz 10. dakikada ceza sahası için yaşanan karambolün ardından, Gökhan'ın vuruşuyla öne geçti.

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Bu golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, 8 dakika sonra gelen penaltı golüyle 2-0 geriye düştü. 

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18. dakikada ceza sahası içinde Hasan Ali'nin Gökhan'a yaptığı hareket sonrası Beşiktaşlılar penaltı bekledi.

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Maçın hakemi Bülent Yıldırım, itirazlar sonrasında VAR'a giderken, Ersun Yanal ile penaltıya sebebiyet veren Hasan Ali arasında yaşanan diyalog gözlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hasan'a seslenerek yaptığı hareketin penaltı olduğunu belirtti. 

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VAR'dan pozisyonu izleyen Yıldırım, penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen Burak Yılmaz, Volkan Demirel ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı.

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Burak, attığı golün ardından büyük sevinç yaşarken, Hasan Ali Kaldırım'ın çok üzgün olduğu görüldü.

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Takımlar maç öncesi Vodafone Park'a yoğun güvenlik önlemleriyle giriş yaptı...

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