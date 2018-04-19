Derbideki favorisini açıkladı! Tuncay Şanlı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski milli yıldız beIN Sports'ta çarpıcı açıklamalar yaptı bu akşamki derbiyi masaya yatırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve günümüzde spor yorumculuğu yapan Tuncay Şanlı, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini değerlendirdi. İşte, Tuncay Şanlı'nın sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray için konuştuğumuz gibi herkese ihtiyacınız var. Mutlaka bunun cezalısı var, sakatı var performans durumu var. Ligde kısa süre kaldı. Her şey olabilir. O yüzden büyün oyunculara ihtiyaç var. Şu anda baktığımızda muhtemel kadroya bir Quaresma'yı orda görmeyiz. Fenerbahçe ideal, kazanan kadrosuyla devam edecek. Orada enteresan detay Ozan Tufan'ın kadroda olma ihtimali var. O enteresan bir detay.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Hoca da belki Ozan Tufan'ı böyle bir maçta oyuna atar mı bilemem ama psikolojik olarak ona moral vermiş oluyor kadroya alırsa. Tabii avantajlı taraf Fenerbahçe ama derbinin atmosferi her zaman farklı olur. İlk maçın skoruna bakmazlar. Oyuncular sahaya çıktıklarında derbi atmosferinde oynarlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İki hoca da çok fazla rotasyona gitmemiş belli ki. O yüzden hem ligde iyi giderken hem de kupada da final oynayıp kazanmak isteyecektir. Bu da gayet doğal. Çünkü camia bunu ister.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Siz ister istemez ligi düşünseniz de teknik ekip olarak veya oyuncu grubu olarak ama camia her zaman o finali oynayıp kupayı almak ister. Sonuçta bu önemli. Hedefiniz varsa ki büyük takımların bu hedefi de var. Umarım keyifli bir derbi maç olur. (Ajansspor)