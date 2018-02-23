Derbideki favorisini açıkladı! 'Kazanır çünkü...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü yorumcu ve sunucu Güntekin Onay, Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili beIN SPORTS'ta önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zirve yarışını yakından ilgilendirecek dev derbiyi masaya yatıran Güntekin Onay, favorisini ve maçı neden kazanacağını da açıkladı... İşte, Güntekin Onay'ın herkesin gözünü çevirdiği ve sonucu merakla beklenen ezeli rekabet kapışmasıyla ilgili görüşleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Teknik adamların plan ve tercihleri; en çok onları merak ediyorum. Fenerbahçe'nin bir oyun yapısı var ve bu tip maçlarda bu oyun yapısı ile kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Başakşehir deplasmanına gitti kazandı, Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Birkaç yıldır Fenerbahçe derbilerden iyi sonuç alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe takımının yapısı savaşçı bir yapısı var. Mücadeleci, disiplinli ve organize bir takım özellikleri olan, top rakipteyken iyi yardımlaşan ve kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Aykut Kocaman bu tip maçları iyi analize edip, iyi oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu bir gerçek Aykut hoca, rakibi iyi analiz ediyor ve saygı duyuyor. Rakip kim olursa olsun, özellikle deplasmanlarda başarılı. Beşiktaş'ta özellikle 2'inci bölgede (Kendi yarı alanından değil!) alan daraltıp, Beşiktaş'ın pas trafiğini özellikle Oğuzhan ve Atiba ile başlayan pas trafiğini paralize edecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bence eğer Beşiktaş öne geçerse galibiyet anlamında önemli olacak. Çünkü, Fenerbahçe'nin planlarını bozmak için, Fenerbahçe'ye karşı gol bulmak lazım. Fenerbahçe geriye düştüğü maçlarda kazanamıyor. Öne geçerse Beşiktaş yenilmez.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin planı bozulduğu zaman başka plana geçmesi gerekiyor. Geriye düştüğü maçlarda gördük. Trabzonspor'a karşı iyi başladılar ama golü kalesinde gördüler ve demoralize oldular. Trabzonspor o bölümlerde iyi bir oyun sergilemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Penaltı kaçtı, kupa gitti! Sudamericana finalinde müthiş son... İzlemek için videoya tıklayınız...