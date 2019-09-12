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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos
12 Eylül 2019 - 19:26,

Derbide kulübede yok! İşte Fatih Terim'siz Galatasaray...

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık men cezasını 3'e indirdi.

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1

Deneyimli hoca Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında kulübede yer alamayacak.

2

Peki Fatih Terim'in kulübede olmadığı zamanlar Galatasaray'ın performansı nasıl? İşte bu sorunun yanıtı...

3

Fatih Terim, son iki döneminde (2011-12, 2012-13, 2014-15/2017-18, 2018-19 ve 2019-2020 sezonlarında) 21 lig karşılaşmasında cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

4

İşte Terim'in olmadığı maçlarda Sarı-Kırmızılı ekibin aldığı sonuçlar

56 Mayıs 2012

6 Mayıs 2012

Galatasaray 2-2 Beşiktaş

62 Mart 2013

2 Mart 2013

Eskişehirspor 0-0 Galatasaray

78 Mart 2013

8 Mart 2013

Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

817 Mart 2013

17 Mart 2013

Kayserispor 1-3 Galatasaray

913 Nisan 2013

13 Nisan 2013

Karabükspor 0-1 Galatasaray

1019 Nisan 2013

19 Nisan 2013

Galatasaray 3-1 Elazığspor

1128 Nisan 2013

28 Nisan 2013

Gaziantepspor 0-1 Galatasaray

125 Mayıs 2013

5 Mayıs 2013

Galatasaray 4-2 Sivasspor

1312 Mayıs 2013

12 Mayıs 2013

Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

1418 Mayıs 2013

18 Mayıs 2013

Galatasaray 2-0 Trabzonspor

1519 Ağustos 2013

19 Ağustos 2013

Galatasaray 2-1 Gaziantepspor

16 25 Ağustos 2013

25 Ağustos 2013

Bursaspor 1-1 Galatasaray

1710 Kasım 2018

10 Kasım 2018

Kayserispor 0-3 Galatasaray

1823 Kasım 2018

23 Kasım 2018

Galatasaray 1-1 Konyaspor

192 Aralık 2018

2 Aralık 2018

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

208 Aralık 2018

8 Aralık 2018

Galatasaray 2-2 Rizespor

2115 Aralık 2018

15 Aralık 2018

Başakşehir 1-1 Galatasaray

2223 Aralık 2018

23 Aralık 2018

Galatasaray 4-2 Sivasspor

2319 Ocak 2019

19 Ocak 2019

Galatasaray 6-0 Ankaragücü

2424 Mayıs 2019

24 Mayıs 2019

Sivasspor 4-3 Galatasaray

2516 Ağustos 2019

16 Ağustos 2019

Denizlispor 2-0 Galatasaray

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