Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Derbi sonrası ses getiren sözler: "İsmi büyük, futbol kalitesi düşük..."
Yazarlarımız Uğur Meleke, İlker Yasin ve Rüştü Reçber, 0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kaleme aldılar. İşte o yazılar...
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1
Uğur Meleke: Bir beraberlik omertası
DÜN Denizli-Kasımpaşa maçındaki toplam isabetli pas sayısı 842. Alanya-Sivas’ta 809 pas yapılmış. Sıradan bir Fransa Ligi maçı olan Lyon-Nantes’ta 929, Bundesliga’daki Augsburg-Leverkusen’da 1101 pas izlemiş sporseverler. 113 ülkeye servis edilen Galatasaray-Fenerbahçe maçında 700 toplam pasa ancak uzatmalarda ulaşıldı. Toplam isabetli şut 5, toplam faul sayısı ise 32’ydi.
2
Fenerbahçe bu haftaya ligin en fazla topla oynayan, en fazla şut atan, en fazla net pozisyon yaratan takımı olarak girmişti. Eğer dünkü Yanal, 2014’teki Yanal olsaydı, bence 5 haftada böyle istatistikler yakalamış takımını bozmaz, alışılmış düzeniyle sahaya sürerdi. Ama belli ki “Yanal 2019” farklı biri. Daha tutucu, daha çekingen. 5 maçtır geriden pasla çıkan Fenerbahçe’nin modernite ısrarı Seyrantepe’ye kadar sürdü mesela.
3
Dün Altay aut atışlarını genellikle uzun vurdu. Ayrıca Yanal, Isla’yı 11’de başlatıp, iki açığı iki orta saha oyuncusundan seçti dün. Eğer futbolda eskisi gibi oyuncular 4 ana mevki olarak ayrışsalar, Fenerbahçe 11’inde dün kartvizitinde forvet yazan sadece 2 futbolcu (Kruse ve Muriqi) yer almış olacaktı. Zira sağ ve sol açık Ozan Tufan’la Tolga, klasik orta saha oyuncuları. Hatta ikisinin de birincil pozisyonları ön libero. Ersun Yanal, bu tutucu anlayıştan 46’da Deniz Türüç’ü oyuna sokarak vazgeçti, ama ikinci yarıda neredeyse hiç top oynanmadığı için işe yaramadı bu hamle.
4
G.SARAY’IN İYİSİ LEMINA
Terim’in takımının da belki esame listesine baktığımızda değil ama, ilk 10 dakika oynandıktan sonra ne kadar tutucu olduğunu fark ettik hep birlikte. Mariano maç boyunca hücuma neredeyse hiç katılmadı. Nagatomo da alışılmışın muhtemelen yarısı kadar. Galatasaray cephesinde futbol, sadece solda zaman zaman yakınlaşan Lemina ve Babel üzerinden oynandı. O da Levent Şahin’in 59’da Galatasaray’ın en iyisi Lemina’yı oyundan çıkarmasıyla son buldu.
5
İtalyan mafyasının aralarındaki sessizlik yeminine omerta denir. Galiba, F.Bahçe-G.Saray antrenörleri arasında bir “beraberlik omertası” var. Kimse yıpranmıyor böylece. Biz de her sene bu omertayı izliyoruz canlı yayında.
6
ISLA OPSİYONU SIKINTILI
Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, 36’ncı dakikada Ozan, takımını hücuma çıkarmak için Isla’nın koşuyoluna sağ çizgiye paralel bir top attı. Lemina 2-3 metre geriden gelip Isla’yı geçip kazandı topu. Şilili sağ bekin Fenerbahçe’deki ilk bir buçuk yılı saygıdeğerdi. Ama geçen sezonun sonunda başlayan büyük düşüş bu yıl da sürüyor.
7
MARİANO’NUN ELLERİ BAĞLI
Brugge-Galatasaray maçının 35’inci dakikasında ricca’nın üst direğe nişanladığı şutta da aynı durum vardı: Mariano kollarını çok erken bağlayarak ricca’ya rahat şut imkanı vermişti. Dün de 4’te Tolga çaprazdan karşı karşıya bomboş şut atarken Mariano’ya odaklanın lütfen. Brezilyalı kollarını bağlamış, orta bekliyor!
8
15 DAKiKA 10 SANiYELiK ‘VAR’
DÜN akşam skorbord tam 53:02’yi gösterirken Lemina ile Gustavo arasında ceza alanında bir ikili mücadele sonucu penaltı şüphesi oluştu. Benim meselem, bu pozisyonun penaltı olup-olmaması değil. Zaten onlarca tekrarda da siyah-beyaz kadar net diyebileceğimiz bir görüntü gelmedi. Gri olarak kaldı pozisyon. Ancak benim meselem başka...
9
1- Pozisyon 53:02’de yaşandı. Tekrar oyun başladığında skorbord 58:12’yi gösteriyordu. Türk hakemleri her hafta yeni bir rekor kırıyor. Bir VAR incelemesinde oyunun tam 5 dakika 10 saniye durduğu bu ligi hâlâ izliyorsak, futbolu koşulsuz sevdiğimiz için. Yoksa bu ligin izlenecek bir tarafı kalmıyor gitgide.
10
2-VAR, bu kadar gri bir pozisyonda orta hakemi monitöre nasıl davet ediyor, bunu da anlamak imkânsız. VAR protokolü, sadece net, bariz, uzaydan görülecek kadar, yüz kişi izlediğinde yüzü de aynı fikirde olacak kadar açık hatalarda çağırmanızı salık veriyor size. Yani “bana göre-sana göre” olan pozisyonlarda çağır demiyor. Ya tüm Avrupa’da bu protokol yanlış uygulanıyor, ya da Türkiye’de.
11
İlker Yasin: Yine korkularına itimat ettiler
Hem G.Saray hem F.Bahçe, hem Terim hem Yanal cesaretlerine değil korkularına itimat ettiler ve ismi büyük futbol kalitesi küçük bir maçı Türk seyircisine ikram ettiler. Riski az alarak, gole girecek hızlı adamlarla başlamayarak, rakip savunmaları hataya zorlamadılar çünkü iki takım da yenmeyi değil, yenilmemeyi planlamıştı.
12
Ersun Yanal’ın deplasmanda G.Saray’a yenilmemek için, 6 orta saha profilli oyuncuyla başlayıp 4-4-2 formatındaki G.Saray’ın kreatif oyuncularını etkisiz hale getirmesine Terim neden seyirci oldu? Evinde kazanmak isteyen bir takım neden emre mor, J.Durmaz gibi hızlı, çabuk adam eksilten oyuncularını sahaya atmaz, Belhanda, Lemina ve Feghouli gibi oynuyormuş gibi yapan oyuncularda ısrar eder. Anlaşılmaz.
13
FALCAO TOP ALAMADI
İlk 20 dakikada F.Bahçe korkusuna korkuyla cevap veren G.Saray karşısında daha güvenli daha havalıydı ve ev sahibi G.Saray’ın taraftarıyla futbolcusuna özgüven aşılamasına engel oldu. G.Saray’ın oyunu dengelediği anlarda 29 ila 33. dakikalar arasında kaleci Altay üç kritik topu önleyerek ev sahibine gol şansı vermedi.
14
Terim ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlarken Yanal daha cesur ve kazanmaya yönelik bir hamleyle Deniz Türüç’ü oyuna aldı. Terim’in 60. dakikada Lemina’nın yerine Ömer Bayram’ı sahaya sürmesi aslında maç başında beklenen bir hamleydi. Feghouli, Lemina, Belhanda, Babel F.Bahçe ceza sahasında gol açlığı çeken Falcao’yu topla buluşturamadılar. F.Bahçeli emre 39 yaşının baharında duran toplar, kısa mesafeli paslar, sakin ve lider tavırlarla maçın başarılı isimlerinden biriydi.
15
G.Saray geçen yıldan farklı... N’Zonzi, Lemina ve Babel gibi yeni transferlerle maça başladı. Takımın en iyisi sezon başından bu yana Babel. Diğer gelenler arasında bir uyum ve takımdaşlık ruhu yok.
16
Belhanda ve Feghouli’nin zaten maç seçerek oynayan veteranlar olduğunu hep söyledim. Mariano ve Nagatomo geçen yılın gerisindeler. Stoperler zaten ayrı bir film.
17
Fatih Terim’in çok işi var. Dün kulübede olsaydı farklı bir şey olmazdı. Seri neden yok, Lemina neden var, emre mor’dan yeni bir Onyekuru yaratmak çok mu zor? F.Bahçe ise yeni transferleri, kalecisinden başlayarak iki stoperi, iki orta sahası ve iki hücumcusuyla yepyeni bir takım ve daha iyi bir şablon oluşturmuş.
18
KRUSE MİLLİ MARŞIMIZI NEREDE ÖĞRENDİ?
F.Bahçe bu sezon şampiyon olacaksa, Vedat Muriqi olmazsa olmaz. Son yıllarda hem gol hem asist özelliğini ve yardımlaşma duygusunu bu kadar önde tutan bir oyuncu hatırlamıyorum. Bir de F:Bahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse milli marşımızı Türkiye’de mi öğrendi yoksa Almanya’da biliyor muydu? Bunu bilmek lazım. Bu kısa zamanda bu adaptasyon müthiş.
19
Rüştü Reçber: Her şey ilk yarıda oldu bitti
Böyle maçlar tüm futbol camiasının günler evvelden beklediği, taraflarca günlerce konuşulacak maçlardır. Hep de söylerdim ‘Türk futbolunun aynasıdır’ diye. Ama artık söyleyemeyeceğim çünkü sahadaki Türk futbolcu sayısına bakarsak haklılığım anlaşılacaktır.
20
Ne de olsa derbi... Heyecan ve stres hem saha dışındakilerde hem de saha içindekilerde hep tavan durumundadır (zamanında az yaşamadık). ‘Derbilerin favorisi olmaz’ deriz ya aslında her zaman bir favori vardır.
21
Bu avantajlarla paraleldir. Peki dün akşamın gerçekten favorisi var mıydı? Maç öncesi yoktu. Bunu iki takımın yapısına istinaden söylüyorum. Sonucu belirleyecek unsurlar bellidir. Az hata yapan, soğukkanlı olan, işine odaklanan takım bir adım önde olur. Dün akşam bu şekilde hareket etmek gerçekten zordu.
22
Zaten maç öncesi yaşanan gerginlikler doğal olarak sahayı da etkileyecekti. Maçın başlangıç temposu özellikle Fenerbahçelileri memnun etti. Öyle ki, ‘ben buraya kazanmaya geldim, eğer kaybedersem de oyundan dolayı kaybetmeyeceğim’ der gibiydi. Fenerbahçe’nin özellikle orta alandaki baskıyla rakibi karşılama şekli oyunun kendilerinden tarafa olmasını sağladı. Burada orta saha kurgusunun da önemi büyüktü.
23
Bu süreçte pozisyonlar üretti ama sonuç alamadı. Fakat bu bir yere kadar sürdü. Galatasaray oyunda dengeyi ilk 25 dakikadan sonraki bölümde sağlayabildi. Özellikle orta saha da Fenerbahçe’nin presine pas la cevap vermesini bildi. Bu da oyunun Fenerbahçe’den kendilerine dönmesini sağladı..
24
TEBRiKLER ALTAY
Oyun Galatasaray lehine döndükten sonra Fenerbahçe daha kontrollü olmaya başladı ama rakibinin hızlı atak girişimlerine cevap vermekte zorlandı. Tabii ki rakibine pozisyonlar verecekti deplasmanda oynarken, fakat bu kadar pozisyon vermek biraz fazla oldu. Kaleci Altay’ın performansını da tebrik etmek lazım kritik anlarda gerekli hamleleri yapmasını bildi.
25
İkinci yarı ön plana çıkan tek nokta iki takımın da kontrollü oyuna dönmeleriydi. İlk yarıda yapmış oldukları hatalardan uzak bir görüntü sergilemeye başladılar. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gerekli zamanlarda ve uygun durumlarda hücuma çıktılar. Bir ara maç izlerken bulunduğum ortamda “Ev sahibi de, misafir de beraberliğe razı. Birbirlerini üzmeyecekler galiba, herhalde böyle biter” diyenlerin haklılık payı büyüktü.
26
LEMINA DA ALKIŞLANMAYI HAK ETTi
Maçın geneli için söylemek doğru olmaz ama ikinci yarıdaki görüntü iki takımında 1’er puana razı olduğu yönündeydi ve son düdük çaldığında ilk 25 dakikalık Fenerbahçe ile ilk yarının son 20 dakikasındaki Galatasaray akıllarda kalmış oldu.
27
Ha unutmadan çıkana kadar Lemina’nın performansını da alkışlamam gerekir. Bir alkış da Cüneyt Çakır’a. Düdüğüne sağlık..