Derbi sonrası patladı! 'Pavyon fedaisi...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serdar Ali Çelikler, sonunda büyük olayların çıktığı Fenerbhaçe - Galatasaray derbisini Habertürk'te değerlendirdi.
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İşte o sözler:
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"Galatasaraylılar'ın Fatih Terim'e şunu sormaları lazım: Hocasız Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndeyken bu maçı da kazanamıyorsan hangisini kazanacaksın?"
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"Maçı Galatasaray üzerinden okumak lazım. Ev sahibi ilk yarıyı 295 pasa karşılık 93 pasla bitirdi. Tamamen domine ettiler. Duran toptan da golü de buldular. 2'yi bulacak pozisyonları da ürettiler. "
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"Fenerbahçe ise hiçbir şey yapmadı. Benzia, Belhanda'yı bu devrenin kralı yaptığı gibi hücumda da verimsizdi. Koeman, 2. devreye doğru bir hamle ile Benzia'yı çıkardı. "
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"Alper her ne kadar ilk başta etkili olamasa da 2-1'den sonra verimli oldu. Belhanda'yı da çok iyi tuttu.""
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"Linnes'in harika golüne rağmen Fenerbahçe'nin çözülmemesi ve Isla ile kazanılan VAR penaltısı G.Saray'ı bitirdi. O andan itibaren maç Fenerbahçe'nin oldu. "
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"Jailson'un muhtemelen bir daha atamayacağı klasındaki golü ile dominasyon tamamen sarı-lacivertlilere geçti. Belki Soldado bir 5 dakika erken girse, bir tık daha yüksek kalite olsa ya da azıcık şans yardım etse maçı misafir ekip kazanırdı."
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"Bu skor F.Bahçe'ye nefes aldırır. Açıklama yapması gereken taraf tarihin en zayıf kadrolarından biri ile üstelik hocasız Fenerbahçe'yi 2-0'dan yenememek açıklanamaz."
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"Terim, suçlayacak başka adresler aramasın. Fenerbahçe ise sadece G.Saray'a karşı bu kadar verimli oluyor. Bu önemli geri dönüş gereksiz ümide dönüşmemeli. Devre arasında kalite takviyesi şart. "
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"Fırat Aydınus ise maç sonundaki çirkin olayları daha başlangıç anında (Soldado-Belhanda horozlanması) çözmeliydi."
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"Bir çift lafım da Hasan Şaş'a.. Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk.. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Adam gibi davran. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler, dışarıda kavga çıksa ağzıyla burnunu yer değiştirecek Skrtel'e arkadan saldırmalar."
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"Pavyon fedaisi misin yardımcı hoca mı bir karar ver.. Demek ki 3. golü yese takımın bir de adam vuracaksın.. 6222'den ceza almalı.. Haa pardon o yasa sadece Fenerbahçe'ye uygulanıyordu değil mi?"
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"Maçı Fırat’a kadar ve Fırat’tan sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Hakkımı helal etmiyorum."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren derbi maçın ardından, hakem ekibinin performansından memnun olmadıklarını söyledi.