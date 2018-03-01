Derbi sonrası olay sözler… Hani süt kupasıydı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena yorumcuları Uğur Meleke, Mehmet Yılmaz ve Kenan Başaran, kupadaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Dev derbiyi yorumlayan üç yazarımız, çarpıcı yorumlara imza attılar… Beşiktaş ve Fenerbahçe maçını en ince ayrıntısına kadar şöyle yorumladılar…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
- UĞUR MELEKE - KAOSUN SEBEBİ KARTLARIN GECİKMESİ: İtiraf etmek gerekirse, çok sevdiğim işimi yapmanın en zor olduğu günler, bu günler... Bir müsabakada hakem kararları ya da kavgalar, oyunun önüne geçiyorsa, öyküyü futbol topu üstünden yazmak çok zorlaşıyor. Birer birer pozisyon değerlendirmelerine girmeyeceğim; dünkü kaosu özetleyen detay bence şu: Dün akşam sahada bulunan ya da statta-tv başında karşılaşmayı izleyen herkes, maçın bir noktada karışacağını hissediyordu. Herhalde yalnızca bir kişi hissedemedi bunu, o da deneyimli hakem Fırat Aydınus. Eğer bir saatlik kaosun başlangıç fitilini ateşleyen Pepe ve Soldado’ya hak ettikleri zamanda, ilk yarım saatte birer sarı kart çıkarsaydı, belki de maç o kadar gerilmeyecekti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
- Her müsabakanın ruhu farklı. Aydınus bu müsabakada faul düdüklerini daha zor çalmayı, kartları kolay göstermemeyi planlamıştı. Ama ilk 10 dakikanın sonunda hakemin bu stratejisinin muvaffak olamayacağı belliydi. Kartlar erken çıkmalı, maçın kontrolü bu denli kaybedilmemeliydi. Sporcuların son derece kötü niyetli olduğu, hakemin de verdiği kartların büyük bölümü doğru olmasına rağmen, vermedikleri ya da geç kaldıkları yüzünden kontrolü çok erken kaybettiği bu maçın futbol kırıntılarını bulmaya çalışırsak... İki hocanın da pazar gecesinden dersler çıkardığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Güneş, Fenerbahçe’nin önde baskısına fırsat vermemek için kendi takımına santrayla birlikte önde pres talimatı vermiş.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
- Bu strateji de erken meyve verdi, ilk çeyrekte iki pozisyon, bir de gol buldular bu taktikle. Kocaman’sa sadece bütüncül durmakla, taktik disiplinle derbi kazanmanın zorluğunu fark etmiş, iki yetenekli Ekici ve Soldado’yu 11’de başlatarak hücumdaki griliği kısmen çözdü. Eğer Kocaman ligde de yarışta kalmak istiyorsa, sezonun kalanında Valbuena, Giuliano, Ekici ve Soldado’yu daha fazla bir arada kullanmaya çalışmalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
- MEHMET Y. YILMAZ - ZEKA OLMAYINCA BÖYLE OLDU: "Her maçın hikayesi farklıdır” sözünü ilk kez kim kullandı bilmiyorum ama nasıl böyle yaygın bir kanaat olduğunu izlediğimiz her maçta tekrar anlayabiliyoruz. Nitekim Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, aynı stadyumda dört gün arayla oynadıkları iki maç bu sözün doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Dört gün öncesini hatırlayanlar için maçın nasıl geçeceğini tahmin etmek kolaydı. Fenerbahçe oyunun oynandığı alanı daraltmak isteyecek, Beşiktaş tam tersine genişletip boş alan bulmaya çalışacak ve golleri Beşiktaş atıp, belki de turu bu maçta geçecek. Beşiktaş’ın rotasyon kadrosuna bakınca da böyle düşünmek gerekiyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
- Beşiktaş’ın rotasyon oyuncularının her biri Fenerbahçe’nin ilk 11’inde kendisinde yer bulabilirdi. Ama ilk yarı, önceden yazılmış bu hikayenin tam tersi gelişti. Fenerbahçe yine takım boyunu fazla da uzatmadan oynadı ama bu kez topu ileride tutmaya çalıştı, ikinci topları almak için mücadele etti, bunun da ödülünü aldı. Beklenmeyen şey Alper’in maçın başından beri gösterdiği “beni oyundan atın” ısrarıydı ve buna zaten hazır olan Fırat Aydınus’tan da karşılığını buldu. Ama Mehmet Ekici’nin o öldürücü pası atacağını, Şener’in ortaya çevirmek istediği topun Vida’ya çarpıp gol olacağını kimse düşünmemişti. İkinci yarı Şenol Güneş’in hamlesi ile başladı: Babel ve Qaresma’nın oyuna girmesi, 10 kişi kalmış bir rakibe karşı Beşiktaş’ın turu bitirme hamlesi olarak yorumlanmalıydı. Ama Güneş de Quaresma’nın ne yapacağını tahmin edemedi doğal olarak ve maç durduk yerde 10-10 oynanmaya başladı. Fenerbahçe için beklenmedik bir ikramdı. Volkan duruma “isyan” edene kadar!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
- Fırat Aydınus, bazen hakem oluyor, bazen idareci! 63. dakikada Aatıf’a Gökhan’ın yaptığı hareket penaltı olmalıydı, devam ettirdi. Neredeyse karbon kopya pozisyonda, iki dakika sonra Roman-Babel mücadelesinde Babel lehine faul çaldı. Maçın sonunda Babel’e yapılan penaltıyı çalmaması da sanırım bundan kaynaklandı. Hakem kararlarında tutarlılık arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz.Bulunması zor olan bir başka şey de zeka! Bazı oyuncularda da yok maalesef. Zeka yoksunluğunda birinciliği kime versem karar veremedim. Alper mi, Quaresma mı, Volkan mı? Seç, beğen, al!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 9
- KENAN BAŞARAN – BENİ ÇOK ŞAŞIRTTILAR - Güneş de Kocaman da takımlarının vidalarını gevşetmişti. Yani “Atan kazanır” havasında sahaya çıkmışlardı. F.Bahçe, pazar akşamına göre topa daha çok ortak oldu. Buna karşı pozisyon üstünlüğü Beşiktaş’taydı. Ancak siyah beyazlılar, en avantajlı olduğu anda 2-1 geriye düştü. F.Bahçe, 10 kişi kalmışken Lens, değil maçı, belki de turu kopartacak kapıyı açacakken amatörce davrandı. Aklıma yıllar önceki Batuhan Karadeniz’in pozisyonu geldi. Hani “Kral yapmam, kral olurum” kafasıyla topu çok müsait durumdaki Higuain’e vermek yerine golü kendi atmak isteyena ama kaçıran Batuhan... O pozisyon F.Bahçe derbilerinde Beşiktaş için kırılma anıydı. Batuhan’ın da kariyerinin kırılma anıydı. Lens, Talisca gibi pas vereceğine, kendisi atmak istedi. Hızlı davransa belki muradına da erecekti ama bunu da beceremedi. Dönüşünde F.Bahçe, cezasını kesti. Öne geçen, bir topu direkten dönen ve 11’e 10 da üstün olan Beşiktaş, soyunma odasına yenik girdi. Futbolun cilvesi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 9
- Güneş, 2. devreye doğru hamlelerle başladı. Lakin takımı oyuna odaklanmak yerine psikolojik harbe tutuştu. Quaresma’nın atılması hiç sürpriz olmadı. Ama hakemin sonrasında bir kaç kart daha çıkarması lazımdı. Diğer yandan iki tarafın futbolcuları son derece tiyatral hareketlerle hakemin işini zorlaştırmak için uğraştı. Gerilim ve oyunun durması F.Bahçe’nin işine geldi. Beşiktaş, böylece ligdeki derbinin 2. dervesine benzer bir giriş yapamadı. 10’a 10’dan sonra top Beşiktaş’ta kalsa da oyun genel olarak Kocaman’ın istediği formda ilerliyordu. Ancak Volkan, çok öncesinde Kocaman uyardığı halde, kendine hâkim olamadı ve o da atıldı. Sanırım Quaresma ile Volkan ikiz kardeş! Kırmızı kartlar, hocaların oyun planının devreye girmesini önledi. Evet, bol aksiyonlu bir derbi oldu. Ama iki takım da oldukça yıprandı. Şampiyonluk yarışının çok kızıştığı düşünülürse, iki takımın maçı böylesine ‘sezon finali’ havasında oynaması beni şaşırttı açıkçası. Özellikle Beşiktaş’a sormalı: Hani ‘Süt Kupası’ydı? Gerilimin futbolun önüne geçtiği maçta Caner oyunda kalmayı başardı. Bu ilk artısıydı. İkinci devre de Beşiktaş’ı kenar toplarıyla ileriye en etkili şekilde taşıyan isimdi.