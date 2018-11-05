Derbi sonrası flaş karar! Fatih Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde kaderi Schalke 04 deplasmanında belli olacak Galatasaray'ı transferde hareketli bir devre arası bekliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
Sarı kırmızılı yönetim bu kez Fatih Terim'in isteklerini karşılamaya ve Ocak ayında kadroya iki forvet ile bir stoper katmaya çalışacak.
2/10
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim ise Maicon.
3/10
Terim'in yerine genç Ozan Kabak'ı tercih ettiği Maicon için tekrar Al-Hilal'le masaya oturulacak. Maicon, yaz transfer döneminin son saatinde işlemleri yetişmediği için sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı.
4/10
Kaleci Muslera dışında her oyuncu için gelecek teklife sarı-kırmızılı kulübün kapısı açık. Maicon'dan gelecek para ile transferlere bütçe açılacak. Forvete 1 değil kiralama formülüyle birlikte 2 takviye birden planlanıyor. Stoper arayışı da sürüyor.
5/10
Fatih Terim'in derbi maç öncesinde ağrıları olduğu için maça çıkamayan Eren Derdiyok'a çok kızdığı iddia edilirken, kontratı sezon sonu bitecek olan golcü ile yeni kontrat yapılması düşünülmüyor. G.Saray'da sezon sonu 2-3 ismin gidebileceği de konuşuluyor.
6/10
Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz.
7/10
Sinan'ın durumu belirsizliği korurken...
8/10
Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.
9/10
Sarı kırmızılı ekipte sezon sonunda da Garry Rodrigues'in de satılması bekleniyor.
10/10
Eski Galatasaray'lı şık asisti müthiş bitirdi!
Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Iniesta ve Lukas Podolski, haftaya damga vurdu...