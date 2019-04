Derbi sonrası dikkat çeken detay! Başkan Koç, sahanın içinde...

Can Bartu anıldı



Karşılaşma öncesinde, 83 yaşında vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu anıldı.



Okul açık kale arkası tribününde Can Bartu'nun dev bir posteri açıldı. Posterde Can Bartu'nun bir elinde futbol, bir elinde ise basketbol topu bulundu. Posterin altına ise "Sinyor Can Bartu" pankartı asıldı.