Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Derbi sonrası dikkat çeken detay! Başkan Koç, sahanın içinde...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın sonrasında, dikkat çeken bir görüntü vardı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Ülker Stadı'nda oynanan derbide Yanal, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısındaki 11'inden biri zorunlu iki ismi değiştirdi.
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Yanal, Mauricio Isla'nın yerine Mathieu Valbuena, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici'nin yerine ise Eljif Elmas'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Kalede Harun Tekin'i oynatan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Martin Skrtel, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal ve Tolgay Arslan'a görev veren Yanal, kanatlarda Valbuena ile Victor Moses'i oynattı. Santrfor arkasında Eljif Elmas görev yaparken, ileri uçta Roberto Soldado forma giydi.
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Christian Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerlerine Fenerbahçe karşısında savunmanın göbeğinde Donk ve Semih Kaya'yı tercih etti.
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Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Emre Akbaba yedeğe çekilirken, cezası biten Badou Ndiaye bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı.
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Fatih Terim ve Hasan Şaş'a küfürlü tezahürat
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.
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Bu arada maç öncesindeki ısınmada sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giden Hasan Şaş'a, Fenerbahçe tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Atılan pet su şişesini yerden alarak suyu içen Hasan Şaş'ın yanına giden Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kendisini sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu yarı sahaya gitmesi için uyardı.
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Serdar Aziz eski takımına karşı
Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele etti.
Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide de Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.
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Volkan Demirel 13 yıl sonra yedek
Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, Kadıköy'deki Galatasaray derbilerinde 13 yıl sonra yedek kulübesinde oturdu.
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Alex ve takım arkadaşları derbide
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ve sarı-lacivertli formayı giydiği dönemdeki takım arkadaşları, derbiyi birlikte izledi.
Alex'in yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Stephen Appiah, Mehmet Aurelio, Fabio Luciano, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Ali Güneş, Serdar Kulbilge de derbiyi tribünden takip etti.
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Can Bartu anıldı
Karşılaşma öncesinde, 83 yaşında vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu anıldı.
Okul açık kale arkası tribününde Can Bartu'nun dev bir posteri açıldı. Posterde Can Bartu'nun bir elinde futbol, bir elinde ise basketbol topu bulundu. Posterin altına ise "Sinyor Can Bartu" pankartı asıldı.
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İki takım futbolcuları ısınmaya hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların giydiği tişörtün üstünde Can Bartu'nun fotoğrafı yer alırken, Galatasaraylı futbolcuların, arkasında sonsuzluk işareti olan tişörtlerinin önünde ise Can Bartu ile sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay'ın fotoğrafı bulundu.
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Tribünler tamamen doldu
Fenerbahçeli taraftarlar stadın tamamını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.
Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde dev bir "Lacivert ve sarı, Fenerbahçe bu alemin kralı" pankartını, ellerindeki sarı-lacivert kartonları kaldırarak açtı. Stadın dört bir yanından da makinelerle konfeti şov yapıldı.
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Kadıköy'de seri 23 maça çıktı
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
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Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.
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Başkan Koç'tan saha içinde toplantı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu saha içinde takımla toplantı yaptı.
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Futbolculara derbideki mücadeleleri için teşekkür ettiği öğrenilen Koç'u, tüm oyuncular konuşması sonrası alkışladı.
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İşte o anlar...
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Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerine ise Semih Kaya forma giydi.
Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya, Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne 11'i ile başladı.